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Какие фильмы празднуют свой юбилей в этом году

Какие фильмы празднуют свой юбилей в этом году
09:34 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости культуры: В этом году многим знаковым фильмам исполняется 10, 20 и 30 лет.

2018 год является знаковым для актеров, ведь в этом году многим фильмам исполняется 10, 15 и 20 лет! Например, "Железному человеку" с Робертом Дауни-младшим, который недавно отпраздновал свой день рождения, ознаменовавший старт киновселенной Marvel в этом году исполняется 10 лет. Даже "Сумеркам" уже один десяток. Предлагаем вспомнить лучших юбиляров в этом году.

Фильмы, которым 10 лет:

"Железный человек"

"Сумерки"

"Темный рыцарь"

"Хэнкок"

"Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"

"Кунг-фу Панда"

"Невероятный Халк"

"ВАЛЛ-И"

"Хеллбой 2"

"Солдаты неудачи"

"Миллионер из трущоб"

"Семь жизней"

"Мамма миа!"

"Квант милосердия"

Фильмы, которым 15 лет:

"Люди Икс 2"

"Матрица: Революция"

"В поисках Немо"

"Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины"

"Убить Билла"

"Реальная любовь"

"Последний самурай"

"Властелин колец: Возвращение Короля"

"Брюс Всемогущий"

"Лара Крофт: Колыбель жизни"

"Монстр"

Фильмы, которым 20 лет:

"Большой Лебовски"

"Страх и ненависть в Лас-Вегасе"

"Шоу Трумана"

"Армагеддон"

"Спасти рядового Райана"

"Блэйд"

"Час Пик"

"Вам письмо"

"Куда приводят мечты"

"Город ангелов"

Фильмы, которым 25 лет:

"День сурка"

"Парк Юрского периода"

"Неспящие в Сиэттле"

"Освободите Вилли"

"Миссис Даутфайр"

"Список Шиндлера"

"Филадельфия"

Фильмы, которым 30 лет:

"Битлджус"

"Поездка в Америку (с Эдди Мерфи)"

"Кто подставил кролика Роджера"

"Крепкий орешек"

"Рыбка по имени Ванда"

"Последнее искушение Христа"

"Отпетые мошенники"

"Человек дождя"

"Голый пистолет"

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Фильмы, Кино, Подборка, Старые фильмы, юбилейные фильмы.
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