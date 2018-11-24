Какие фильмы празднуют свой юбилей в этом году

2018 год является знаковым для актеров, ведь в этом году многим фильмам исполняется 10, 15 и 20 лет! Например, "Железному человеку" с Робертом Дауни-младшим, который недавно отпраздновал свой день рождения, ознаменовавший старт киновселенной Marvel в этом году исполняется 10 лет. Даже "Сумеркам" уже один десяток. Предлагаем вспомнить лучших юбиляров в этом году.
Фильмы, которым 10 лет:
"Железный человек"
"Сумерки"
"Темный рыцарь"
"Хэнкок"
"Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"
"Кунг-фу Панда"
"Невероятный Халк"
"ВАЛЛ-И"
"Хеллбой 2"
"Солдаты неудачи"
"Миллионер из трущоб"
"Семь жизней"
"Мамма миа!"
"Квант милосердия"
Фильмы, которым 15 лет:
"Люди Икс 2"
"Матрица: Революция"
"В поисках Немо"
"Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины"
"Убить Билла"
"Реальная любовь"
"Последний самурай"
"Властелин колец: Возвращение Короля"
"Брюс Всемогущий"
"Лара Крофт: Колыбель жизни"
"Монстр"
Фильмы, которым 20 лет:
"Большой Лебовски"
"Страх и ненависть в Лас-Вегасе"
"Шоу Трумана"
"Армагеддон"
"Спасти рядового Райана"
"Блэйд"
"Час Пик"
"Вам письмо"
"Куда приводят мечты"
"Город ангелов"
Фильмы, которым 25 лет:
"День сурка"
"Парк Юрского периода"
"Неспящие в Сиэттле"
"Освободите Вилли"
"Миссис Даутфайр"
"Список Шиндлера"
"Филадельфия"
Фильмы, которым 30 лет:
"Битлджус"
"Поездка в Америку (с Эдди Мерфи)"
"Кто подставил кролика Роджера"
"Крепкий орешек"
"Рыбка по имени Ванда"
"Последнее искушение Христа"
"Отпетые мошенники"
"Человек дождя"
"Голый пистолет"