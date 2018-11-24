Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 44 серию онлайн (Видео)

Новости культуры: 23 ноября вышла 44 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

Новый сезон медленно подходит к концу, а страсти накалены до предела. 5 сезон "Киев днем и ночью" продолжает показывать жестокую и несправедливую жизнь героев в столице.

1 часть

2 часть

В прошлом выпуске: Яся едет из Киева. Сэм разошелся с Юлей. Владимирович пытается выяснить, беременна ли его секретарша от него. Макс ищет по квартире телефон. Назару предлагают принять участие в гонках. Между тем Юля и Сэм ищут компромат на него.

В квартире Назара много людей: Юля прячет Сэма, а Назар – Алину. Альбина вышла на работу в детективное агентство и подала на развод. Назар пригласил Сэма попробовать себя в экстремальном вождении. Настя узнала, что Алина вышла замуж за Назара. Максу все же удалось найти свой мобильный. Клиенты Назара вдохновили Полину на необычную идею свдьбы. Владимирович разоблачил ложь Инны.