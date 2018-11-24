Известный режиссер Гильермо Дель Торо составил список лучших супергеройских блокбастеров

Новости культуры: 17 лучших супергеройских блокбастеров по мнению Гильермо Дель Торо.

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо, который недавно отпраздновал свой день рождения, опубликовал на своей странице в Twitter список лучших супергеройских фильмов. В этот рейтинг вошли 17 картин – блокбастеры студий Marvel и DC, а также проекты, независимые от их киновселенных. Впрочем, кинокомиксы своего производства режиссер скромно решил не упоминать.

Гильермо дель Торо не стал давать каких-либо комментариев по поводу своего выбора и составлять рейтинг фильмов от лучших к худшим. В список режиссера вошли такие проекты:

"Человек-паук", 2002

"Человек-паук 2", 2004

"Блэйд",1998

"Супермен", 1978

"Супермен 2", 1980

"Бэтмен возвращается", 1992

"Темный рыцарь", 2008

"Черная Пантера", 2018

"Неуязвимый", 2000

"Люди Икс 2", 2003

"Стражи Галактики", 2014

"Железный человек", 2008

"Логан", 2017

"Чудо-женщина", 2017

"Доктор Стрэндж", 2016

"Тор: Рагнарек", 2017

"V" значит Вендетта", 2006

Отметим, что Дель Торо срежиссировал две части "Хеллбоя" и сиквел "Блэйда", которые имели успех у зрителей и критиков. В завершение поста режиссер предложил подписчикам назвать своих фаворитов, среди которых оказались "Хранители", "Бэтмен против Супермена" и другие.