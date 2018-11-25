Топ-10 самых откровенных сериалов

Новости культуры: Сериалы имеют неизменную популярность среди зрителей разных возрастов.

Чтобы добиться постоянной аудитории, телевизионщики идут на любые уловки, вплоть до насыщения сюжета эротическими сценами. Конечно, такой прием ограничивает возрастную категорию, однако результат налицо - зашкаливающие рейтинги.

1. "Настоящая кровь" (True Blood)

Если речь заходит о вампирах и сексе, то это о сериале "Настоящая кровь". Вампиры всегда были окружены аурой мистического эротизма, а в сериале канала HBO она доведена до абсолюта. Бурные сцены цепляют и задевают сильнее, чем любая самая смелая фантазия в стиле "Сумерек". Сладенькие Эдварды и Джейки уже не в моде.

2. "Рим" (Rome)

Сюжет сериала "Рим" жесток и в то же время неимоверно эротичен. Даже историческая достоверность часто приносится в жертву сюжету. Но, несмотря на "обязательную программу" с типичными для времен Древнего Рима насилием и извращениями, создателям вполне успешно удается поддерживать неподдельный интерес к происходящему на экране, костюмы и батальные сцены радуют и впечатляют.

3. "Подпольная империя" (Boardwalk Empire)

1920 год, США, Атлантик-Сити. Сухой закон, бутлегерство, все в лучших традициях гангстерских боевиков о США 20-30-х годов. Телеканал HBO использует беспроигрышные варианты: детально воссозданная атмосфера, фантастический Стив Бушеми в роли невероятно могущественного Наки Томпсона, обнаженная Пас де ла Уэрта, брызги мозгов по стенам, россыпь гильз на полу, брутальные мужчины с нелегкой судьбой, роковые женщины… Для тех, кто находит костюмы времен Депрессии стильными и сексуальными, этот сериал - восторг.

4. "Безумцы" (Mad Men)

Известный сериал о жизни и судьбах рекламщиков 50-х. В одной из серий героиня удовлетворяет себя при помощи вибрирующей стиральной машинки. Размаха HBO или Showtime нет - они бы обязательно раскрутили эротическую линию в сериале на полную катушку, зато канал AMC оставляет место для фантазии. Особый бонус: костюмы 50-60-х годов для тех, кого силуэты в стиле нью-лук или ультракороткое мини приводят в трепет и восторг.

5. "Борджиа" (The Borgias)

Сериал об эпохе Возрождения и семье папы Александра VI, урожденного Родриго Борджиа, был придуман и снят в Канаде, но быстро подхвачен американским Showtime. Никогда еще католицизм не был настолько сексуальным. В роли папы - пожилой, но полный сил Джереми Айронс. Сериал полностью состоит из дворцовых интриг, вероломства, заказных убийств и отравлений, а персонажи страстно предаются грехам, блуду в частности, - на фоне исторических декораций и известных по учебникам истории событий.

6. "Тюдоры" (The Tudors)

Глянцевый сериал про совершенно не глянцевую эпоху становления Британской империи. Может показаться, что рассчитан он на дам, хранящих честь до почтенного возраста, уже не мечтающих о сказочном принце, но все еще грезящих о кринолинах и рыцарских манерах. Однако всем определенно стоит взглянуть на главную звезду сериала - Джонатана Рис-Майерса в костюмах времен Генриха VIII. "Тюдоры" вполне сопоставимы с "Римом" по уровню чрезмерности, особенно во всем, что касается заговоров, интриг, убийств и промискуитета.

7. "Части тела" (Nip/Tuck)

Совершенно поразительна и профессиональная, и личная жизнь двух пластических хирургов в сериале "Части тела". Впрочем, если с профессиональной частью все более или менее понятно и предсказуемо, то шквал насилия, садомазохизма, гомосексуального и бисексуального секса в их личной жизни может буквально снести. А ведь еще вопросы трансгендера и сцены инцеста. Шарман. Бон аппетит.

8. "Молокососы" (Skins)

Британский телеканал E4 буквально под микроскопом изучает непростой мир подростков, фиксируя преимущественно наркотики, взаимоотношения в неполных семьях, расстройства пищевого поведения, религиозные и гендерные поиски. Хотя на решение проблем времени почти не остается: гормонально нестабильные ребятишки тратят его в основном на секс. Иногда даже крайне интересно понаблюдать за достаточно эмоционально и полно поданными страданиями красавчика, мусульманина, гея, анорексички, девственницы и клаббера, влюбленного в собственную преподавательницу, и понять, что на самом-то деле не такие уж они разные.

9. "Игра престолов" (Game of Thrones)

Мускулистые варвары? Миниатюрные нимфетки? Пылкие юноши? Властные королевы? Найти своего героя в "Игре престолов" не составляет никакого труда, ведь многотомная сага Джорджа Мартина создателями сериала перенесена на экран с почти доскональной точностью. В любом случае вы точно обратите внимание на Тириона Ланнистера, персонажа Питера Динклэйджа, самого сексуального карлика на телевидении.

10. "Блудливая Калифорния" (Californication)

Фантастически известный и успешный сериал канала Showtime утверждает и наглядно демонстрирует, что если вы писатель и у вас кризис среднего возраста, то у вас нет выбора, кроме как часто, много и разнообразно трахаться с многими, разными, часто меняющимися женщинами, имена которых вы, возможно, никогда не вспомните или даже не узнаете. В перерывах между этими самыми женщинами окруженный толпой эксцентричных персонажей (полицейские, порнозвезды, наркоманы и менеджеры среднего звена) Хэнк Муди пытается наладить отношения с гражданской женой и дочерью. И да, написать роман.