В Италии на 77-м году жизни умер оскароносный режиссер

Новости культуры: В Италии на 77-м году жизни умер знаменитый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.

Режиссер таких шедевров как Последнее танго в Париже, Последний император, Ускользающая красота умер в Риме после долгой болезни.

Бернардо Бертолуччи - итальянский кинорежиссер, драматург и поэт. "Снимать – значит жить", – говорил гениальный Бертолуччи. Кино действительно стало для итальянца любимым делом всей жизни. О таланте и огромном вкладе режиссера в мировое киноискусство свидетельствуют множественные награды: Бернардо Бертолуччи удостоен премий Оскар, Золотой глобус, Сезар, Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и Золотого льва Венецианского кинофестиваля.

Пробовать себя в качестве режиссера он начал в конце 1950-х годов, снимая любительские фильмы на 16-мм камеру. В 1961 году Бертолуччи посчастливилось стать ассистентом одного из самых ярких представителей итальянского неореализма Пьера Паоло Пазолини. Настоящую славу Бертолуччи принес фильм Конформист" (Il conformista), вышедший в 1970 году. Отличительной чертой авторского стиля режиссера является смешение политических, социальных и эротических сюжетов.

В 1978 года Бертолуччи был женат на британке Клер Пиплоу, которая работает продюсом и сценаристом. Детей в браке у пары не было.