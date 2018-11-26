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Вторник, 27.11.2018

Появился дерзкий трейлер фильма "Чего хотят мужчины" (Видео)

Современный кинематограф просто заваливает зрителей феминистическими фильмами. Так, в сети появился трейлер фильма "Чего хотят мужчины". Перезагрузкой фильма с Мелом Гибсоном и Хелен Хант "Чего хотят женщины" занимается один из авторов комедий "Совместная поездка" и "Улетные девочки" Джеймс Лопес, а также причастные к оригиналу Мэтт Уильямс и Дэвид МакФэджин. А вот режиссерское кресло занимает Адам Шэнкман ("Лак для волос", "Рок на века", "Лысый нянька: Спецзадание"). В центре сюжета окажется Али Дэвис, спортивный менеджер с пробивным характером, чья карьера едва движется из-за того, что в ее профессии предпочтение отдают коллегам-мужчинам. Но однажды ей улыбается удача – она попадает в переплет, после чего ей открываются мысли представителей мужского пола. Теперь Дэвис своего не упустит, ведь ее цель – заключить контракт с молодым и подающим огромные надежды спортсменом, за которым также охотятся ее конкуренты. В главных ролях: Тараджи П. Хенсон, Элдис Ходж, Тамала Джонс, Макс Гринфилд, Венди МакЛендон-Кови и др.
segodnya.ua
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Кино, Фильм, Видео, Трейлер, Перезагрузка, Чего хотят мужчины.
13:20 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф
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