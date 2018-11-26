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Названы самые ожидаемые "перезагрузки" культовых фильмов

Названы самые ожидаемые &quot;перезагрузки&quot; культовых фильмов
22:51 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф segodnya.ua Фото: lifehacker.ru

Новости культуры: Первое место занял фильм "Назад в будущее".

Уже стало модно снимать ремейки культовых фильмов и сериалов. Недавно издание The Hollywood Reporter опубликовало результаты нового опроса, который показал, какие франшизы прошлых лет зрители хотели бы вернуть на экраны. Оказывается, что легендарная трилогия Роберта Земекиса "Назад в будущее" заняла первое место.

Большинство респондентов ответили, что с удовольствием посмотрели бы на новые приключения Марти МакФлая и доктора Эммета Брауна. а вот сам Земекис, похоже, не в восторге от такой идеи.

Вторым фильмом, который пользователи хотели бы "перезагрузить" стала анимационная картина "История игрушек". К счастью для поклонников, их желание скоро претворится в жизнь и на экраны выйдет четвертая часть популярного мультфильма.

На третьем месте оказалась франшиза "Индиана Джонс". Хотя четвертый фильм получил низкие оценки и негативные отзывы, зрители все еще не хотят прощаться с любимым героем. И им не придется, ведь в июле 2021 года Стивен Спилберг обещает вернуть Харрисона Форда на тропу опасных и увлекательных приключений.

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Все по теме:

Фильмы, Индиана Джонс, Опрос, История игрушек, Назад в будущее, Ремейки.
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