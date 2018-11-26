Киану Ривз озвучит одного из главных героев "Истории игрушек 4"

Новости культуры: Один из персонажей четвёртой части «Истории игрушек» заговорит голосом Киану Ривза.

Голливудский актер Киану Ривз присоединился к Тому Хэнксу в компании для озвучки анимации "История игрушек 4". Об этом сообщил актер Тим Аллен, исполнитель роли Базза Лайтера, выступая на шоу Джимми Фэллона.

"У Киану Ривза большая роль. Даже он сам заметил: "Ого, сколько текста, прям как у Базза Лайтера", – отметил актер.

Также Аллен пообещал, что зрителей ждет очень мощный финал франшизы: "Эти парни просто гении. Все очень глубоко, динамично, и сюжет просто прекрасен. Они сумеют вас удивить своими игрушками: и старыми персонажами, которые вернулись, и новыми героями, которые тоже великолепны".