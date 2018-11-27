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Вторник, 27.11.2018

Трейлер фильма "Король Лев" побил рекорд Disney (Видео)

Анимационная лента "Король Лев", которая станет первым римейком одноименного мультфильма студии Disney 1994 года, побила необычный рекорд. Тизер к фэнтези-фильму занял второе место по количеству просмотров за всю историю кино. Официальный трейлер "Короля Льва" появился на YouTube-канале киностудии 23 ноября. Только за первые сутки его пересмотрело более 224 миллионов раз. Для студии Disney это первый в своей категории рекорд. Стоит добавить, что самым просматриваемым трейлером к фильму в мире кинематографа стал "Мстители: Война бесконечности" 2018 года. В течение первых суток его посмотрели 238 миллионов раз. Фэнтезийную ленту снимали две киностудии: Disney и Marvel Studios.
24tv.ua
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