5 теплых фильмов для просмотра в снежную погоду (Видео)

Новости культуры: Подборка фильмов для прекрасного снежного вечера.

Улицы уже запорошены снегом, мороз не дает расслабиться. Не стоит огорчаться, если вас немного потолкали в метро, вы промочили ноги и хочется спать. Это самое время смотреть хорошие теплые фильмы.

"Замерзшая из Майами"

Карьеристка Люси Хилл наслаждается роскошной жизнью в жарком Майами. Неожиданно ее направляют в командировку в холодную Миннесоту, где ей придется приспособится не только к суровому климату, но и к местным порядкам. Чтобы выполнить задание, Люси необходимо найти общий язык с местными жителями, которые не собираются оказывать ей теплый прием.

"Вечное сияние чистого разума"

Любовь, которая нечаянно нагрянет, разрушит прежний мир и заставит быть лучше. Фильм, который получил Оскар в 2005 году за лучший оригинальный сценарий. Его нельзя забыть. И — да, действие происходит зимой.

"Золотой компас"

Фильм рассказывает о приключениях необычной девочки Лиры Белаква в мире, где ведьмы правят небесами Севера, где белые медведи — самые отважные воины, и где у каждого человека есть свой персональный "деймон" — животное, сопровождающее человека всю его жизнь, и где наука, теология и магия тесно связаны друг с другом.

"Маленькие женщины"

Увлекательный фильм о семейных ценностях, взаимовыручке и любви. Картина рассказывает о взрослении сестер Марч, живущих в городе Конкорд, штат Массачусетс, во время Гражданской войны, об их первой любви, надеждах и разочарованиях, о формировании их жизненной позиции и начале самостоятельной жизни. Весь фильм пропитан любовью сестер друг к другу.

"Я не знаю, как она делает это"

Кейт Редди постоянно попадает в смешные и неоднозначные ситуации, и все из-за того, что она пытается сделать несколько вещей сразу. Кейт занимается бизнесом и при этом старается быть хорошей матерью. Ее переводят на новую работу в Нью-Йорк. Она еще сильнее отдаляется от детей и сближается с новым начальником Джеком. Вскоре она осознает все и разговаривает с мужем, давая обещание, что все будет хорошо. В итоге Кейт продолжает все совмещать, но на этот раз из нее выходит удачный "жонглер".