Вышел первый тизер фильма "Артемис Фаул" (Видео)

Студия Disney опубликовала первый тизер фильма "Артемис Фаул", который стал экранизацией одноименной серии книг ирландского писателя Йона Колфера. Режиссером картины выступил Кеннет Брана, известный по работе над фильмами "Убийство в восточном экспрессе" и "Макбет". Укрытый от посторонних глаз, глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами. Они спрятались от людей и создали свою собственную весьма развитую цивилизацию. Их тайна так и оставалась бы нераскрытой, если бы не юный Артемис Фаул, прирожденный мошенник и единственный наследник древнего рода криминальных гениев. Он сумел не только найти доказательства существования подземного мира, но и придумал дерзкий план — ограбить его обитателей. Роль Фаула исполнил ирландский актер Фердия Шоу, для которого это первый опыт работы в кино. Премьера картины запланирована на август 2019 года.