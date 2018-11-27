Появился яркий трейлер фильма "Я - ночь" (Видео)

Известный актер, звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" Крис Пайн сыграл в киноленте "Я – ночь". В центре сюжета, который основан на реальных событиях от режиссера Пэтти Дженкинс, которая продолжает трудиться над сиквелом "Чудо-женщины", окажется история Фауны Ходел, по воле обстоятельств ставшей приемной дочерью в семье афроамериканцев. Когда она начинает собственное расследование, чтобы выяснить больше о своем туманном прошлом, выходит на след известного гинеколога Джорджа Ходела, своего родственника, который подозревался в убийстве знаменитой актрисы Элизабет Шорт по делу "Черного георгина". Крис Пайн сыграет журналиста, который решает помочь девушке в этом расследовании. Отметим, что ранее история Фауны Ходел вдохновила режиссера Ивана Пассера на создание ленты Pretty Hattie's Baby, которая так и не была выпущена. По одной из версий, срыв релиза картины был делом рук самого доктора Ходела. Премьера шестисерийного проекта состоится 28 января 2019 года.