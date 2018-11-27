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Вторник, 27.11.2018

Появился жестокий трейлер фильма "Хранители" с Джерардом Батлером (Видео)

Известный голливудский актер Джерард Батлер, у которого сгорел дом в результате страшных пожаров, сыграл в новом триллере "Хранители". В сети уже появился трейлер фильма, основанного на реальных событиях. По сюжету, на необитаемый остров в 30 километрах от берега Шотландии прибывают трое смотрителей маяка на 6-недельную смену. Пока Джеймс (Джерард Батлер), Томас (Питер Муллан) и Дональд (Коннор Суинделлс) следуют своей обычной рабочей рутине, они случайно находят золото. Откуда оно взялось? Кому оно принадлежит? На горизонте появляется лодка, которая может принести ответы, но за ними следует жестокая борьба за выживание, подпитываемая изоляцией, паранойей и жадностью, которые приводят трех честных мужчин на путь разрушения. В режиссерском кресле – Кристоффер Нюхольм, который работал над сериалом "Табу".В мировой прокат фильм выйдет в январе 2019 года.
segodnya.ua
Фото: из открытых источников
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Кино, Фильм, Видео, Джерард Батлер, Трейлер, Хранители.
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