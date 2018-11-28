Кинокритики США назвали лучший фильм и актеров 2018 года

Награду за лучший фильм года вручили картине американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая Книга".
Любопытно, что комедийная биографическая драма основана на реальных событиях. Она рассказывает о путешествии по югу США известного джазового пианиста и обычного водителя.
Ленту наградили за "тёплый и проникновенный взгляд на дружбу".
"Мы с гордостью награждаем "Зеленую книгу", как наш лучший фильм — это теплый и проникновенный взгляд на замечательную дружбу, перенесенную на экран в тот момент, когда ее история любви, сострадания и разделенной гуманности глубоко резонирует", — сообщила директор совета кинокритиков Энни Шульхоф.
Также известно, что в сентябре фильм получил гран-при 43-го международного кинофестиваля в Торонто.
Награду за лучшего режиссера получил Брэдли Купер за картину "Звезда родилась". Кинокритики отметили его свежее и современное видение в совокупности с мастерством.
В категориях Лучший актер и Лучшая актриса победили Вигго Мортенсен и Леди Гага. Мортенсен сыграл водителя и телохранителя американского пианиста Дона Ширли в Зеленой книге. В то же время Леди Гага исполнила роль певицы в ленте Звезда родилась.
Также был назван победитель в категории Лучший анимационный фильм. Совет кинокритиков признал проект студии Pixar "Суперсемейка 2".
Церемония награждения пройдет на гала-концерте NBR Awards 8 января 2019 года в Нью-Йорке.
Отмечается, что мнение Национального совета кинокритиков не всегда совпадает с академиками кинематографических искусств и наук, присуждающих "Оскар".