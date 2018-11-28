Кинокритики США назвали лучший фильм и актеров 2018 года

Новости культуры: В среду, 28 ноября, появилась новость о том, что совет кинокритиков США присудил награду за лучший фильм года.

Награду за лучший фильм года вручили картине американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая Книга".

Любопытно, что комедийная биографическая драма основана на реальных событиях. Она рассказывает о путешествии по югу США известного джазового пианиста и обычного водителя.

Ленту наградили за "тёплый и проникновенный взгляд на дружбу".

"Мы с гордостью награждаем "Зеленую книгу", как наш лучший фильм — это теплый и проникновенный взгляд на замечательную дружбу, перенесенную на экран в тот момент, когда ее история любви, сострадания и разделенной гуманности глубоко резонирует", — сообщила директор совета кинокритиков Энни Шульхоф.

Также известно, что в сентябре фильм получил гран-при 43-го международного кинофестиваля в Торонто.

Награду за лучшего режиссера получил Брэдли Купер за картину "Звезда родилась". Кинокритики отметили его свежее и современное видение в совокупности с мастерством.

В категориях Лучший актер и Лучшая актриса победили Вигго Мортенсен и Леди Гага. Мортенсен сыграл водителя и телохранителя американского пианиста Дона Ширли в Зеленой книге. В то же время Леди Гага исполнила роль певицы в ленте Звезда родилась.

Также был назван победитель в категории Лучший анимационный фильм. Совет кинокритиков признал проект студии Pixar "Суперсемейка 2".

Церемония награждения пройдет на гала-концерте NBR Awards 8 января 2019 года в Нью-Йорке.

Отмечается, что мнение Национального совета кинокритиков не всегда совпадает с академиками кинематографических искусств и наук, присуждающих "Оскар".