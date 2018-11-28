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Брэдли Купер назван лучшим режиссером по версии кинокритиков США

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Брэдли Купер назван лучшим режиссером по версии кинокритиков США
19:09 Сегодня Телеграф https://zn.ua

Новости культуры: Лучшим фильмом названа "Зеленая книга".

Национальный комитет кинокритиков США назвал лучший фильм и лучшего режиссера года. Как сообщает Deadline, лучшим фильмом признана "Зеленая книга", а лучшим режиссером – Брэдли Купер за картину "Рождение звезды". Отмечается, что церемония награждения победителей состоится 8 января.

Вигго Мортенсен, который сыграл в "Зеленой книге", назван лучшим актером. Звание лучшей актрисы получила Леди Гага, сыгравшая главную роль в фильме "Рождение звезды".

Как подчеркивает издание, фавориты кинокритиков и обладатели "Оскара", как правило, не совпадают. В прошлом году картина Стивена Спилберга "Секретное досье" была признана лучший фильмом, а сыгравшие в ней Том Хэнкс и Мерил Стрип – лучшим актером и актрисой. Вместе с тем, фильм получил только две номинации на "Оскар" и не выиграл ни в одной из них.

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США, Брэдли Купер, Актер, Режиссер, Критики, Лучший режиссер, Альманах 2018.
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