Брэдли Купер назван лучшим режиссером по версии кинокритиков США

Новости культуры: Лучшим фильмом названа "Зеленая книга".

Национальный комитет кинокритиков США назвал лучший фильм и лучшего режиссера года. Как сообщает Deadline, лучшим фильмом признана "Зеленая книга", а лучшим режиссером – Брэдли Купер за картину "Рождение звезды". Отмечается, что церемония награждения победителей состоится 8 января.

Вигго Мортенсен, который сыграл в "Зеленой книге", назван лучшим актером. Звание лучшей актрисы получила Леди Гага, сыгравшая главную роль в фильме "Рождение звезды".

Как подчеркивает издание, фавориты кинокритиков и обладатели "Оскара", как правило, не совпадают. В прошлом году картина Стивена Спилберга "Секретное досье" была признана лучший фильмом, а сыгравшие в ней Том Хэнкс и Мерил Стрип – лучшим актером и актрисой. Вместе с тем, фильм получил только две номинации на "Оскар" и не выиграл ни в одной из них.