Энн Хэтэуэй снимется в любовном сериале-антологии от Amazon

Новости культуры: Шоу основано на колонке журнала New York Times.

Корпорация Amazon, которая снимает сериал "Властелин колец", наконец-то объявила актерский каст нового сериала-антологии Modern Love ("Современная любовь"). В проекте примут участие такие звезды кино, как Энн Хэтэуэй, Тина Фей, Дев Патель, Кэтрин Кинер и София Бутелла.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, который основан на колонке журнала New York Times и связанного с ней подкаста, которые исследуют любовь во всех ее современных аспектах. Также в эпизодах будут задействованы Джон Слэттери, Энди Гарсия, Кристин Милиоти, Брэндон Виктор Диксон, Оливия Кук, Эндрю Скотт, Джулия Гарнер, Шей Уигэм и Джон Галлахер-младший.

Шоураннером сериала выступил Джон Карни, который самолично снимет по меньшей мере первый эпизод. Съемки уже стартовали и проходят в Нью-Йорке. Релиз ожидается в следующем году.