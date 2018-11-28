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Энн Хэтэуэй снимется в любовном сериале-антологии от Amazon

Энн Хэтэуэй снимется в любовном сериале-антологии от Amazon
22:52 Ср, 28 Ноябрь 2018 Телеграф segodnya.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: Шоу основано на колонке журнала New York Times.

Корпорация Amazon, которая снимает сериал "Властелин колец", наконец-то объявила актерский каст нового сериала-антологии Modern Love ("Современная любовь"). В проекте примут участие такие звезды кино, как Энн Хэтэуэй, Тина Фей, Дев Патель, Кэтрин Кинер и София Бутелла.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, который основан на колонке журнала New York Times и связанного с ней подкаста, которые исследуют любовь во всех ее современных аспектах. Также в эпизодах будут задействованы Джон Слэттери, Энди Гарсия, Кристин Милиоти, Брэндон Виктор Диксон, Оливия Кук, Эндрю Скотт, Джулия Гарнер, Шей Уигэм и Джон Галлахер-младший.

Шоураннером сериала выступил Джон Карни, который самолично снимет по меньшей мере первый эпизод. Съемки уже стартовали и проходят в Нью-Йорке. Релиз ожидается в следующем году.

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Все по теме:

Энн Хэтэуэй, Сериал, Amazon, Актриса, Знаменитость, New York Times, антология, любовный сериал.
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