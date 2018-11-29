Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 46 серию онлайн (Видео)

Новости культуры: 28 ноября вышла 46 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

Новый сезон медленно подходит к концу, а страсти накалены до предела. 5 сезон "Киев днем и ночью" продолжает показывать жестокую и несправедливую жизнь героев в столице.

Часть 1

Часть 2

Полина пытается выяснить, что именно ей не договаривает Назар. Затем она ворвалась на фотосессию к отцу и устроила скандал. Алина выманила Альбину из квартиры, чтобы встретиться с Назаром. Макс снимается для социальной рекламы, Настя пошла с ним в роли ассистента. Юля нашла работу. Паша в больнице реабилитируется после неудачных гонок. Максу предложили вести модельные курсы. К Алине приехал Назар.

Сэм пришел навестить Пашу в больнице. Макс устроился физруком в школу. Инна устроила скандал Владимировичу, а он попытался выбить из нее правду об отцовстве. На Днепровской празднуют новую работу Юли и Макса. Юля рыщет в комнате Алины в поисках видео с отцом Полины, а находит ...

В прошлой серии: после гонки Паша попал в больницу. Назар и Сэм чуть не подрались в больнице. Алина думала, что это Назар разбился на гонке. Юля рассказала Сэму, как узнала, что он с Пашей братья. Позже в больницу приехали все квартиранты с Днепровской. После аварии у Паши проблемы со зрением. Назар оплатил его лечение. Макса позвали на кастинг для съемок социального ролика. Владимирович и Альбина встретились с бывшим коллегой Инны, чтобы узнать, кто отец ее ребенка. Макс и Настя пришли на кастинг. Полина следит за Назаром. Альбина и Владимирович продолжают искать настоящего отца ребенка Инны. Паша и Сэм поговорили по душам. Полина нашла секретный файл с участием ее отца.