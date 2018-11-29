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Четверг, 29.11.2018

В Сети появился второй официальный трейлер фильма"Секс и ничего личного" (Видео)

Когда на предложение руки и сердца тебе говорят, что ты в постели полный ноль, тут не до шуток. Убитий горем Сергей принимает мужское решение и едет в Прагу на Новый год к своему другу Василию. После ночи обломов в стрип-клубе он случайно знакомится со стриптизершей Дианой, которая обещает сделать из него супергероя. Но на пути к большой мечты становится его бывшая девушка. Чем закончатся горячие приключения новогодней Праги, смотри 20 декабря! "Несмотря на довольно громкое название, лента рассказывает о важных для каждого человека чувствах - любовь, нежность и поддержку. Мы хотели через простую комедийную форму поднять довольно непростую тему секса, парных отношений и какую роль эти вещи играют в нашей жизни", - объясняет Влад Ряшин, генеральный продюсер ленты. Кстати, саундтреком картины выступил трек Макса Барских "Полураздета". "Мне как автору очень приятно, что история, которую я рассказал в песне, нашла отражение в героях фильма. Этот романтический и, на первый взгляд, легкий сюжет может дать кому-то из зрителей подсказку, как поступить в подобной ситуации, и научит проще смотреть на некоторые вещи, происходящие в нашей жизни", - говорит Макс Барских.
lux.fm
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Кино, Фильм, Видео, Трейлер, Сергей Притула, Секс и ничего личного.
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