Netflix планирует экранизировать повести известного сказочника

Новости культуры: Это будет 13 новых интересных проектов.

Стриминговый сервис Netflix уже объявила об экранизации в формате самостоятельных анимационных сериалов все самые популярные сказки легендарного британского сказочника Роальда Даля.

Издание отмечает, что полный список приобретенных для адаптации работ были включены 13 повестей ("Большой и добрый великан", "Чарли и шоколадная фабрика", "Чарли и Большой стеклянный подъемник", "Матильда", "Семейство Твит", "Волшебное лекарство Джорджа", "Чудесная история Генри Шугара", "Огромный крокодил", "Волшебный палец", "Эсио Трот", "Полёты в одиночку", "Жираф, Пелли и я", "Билли и минпины"), а также два сборника стихов (Dirty Beasts, Rhyme Stew).

Не попали в этот список только три популярные книги, уже успешно адаптированные в анимационном формате ("Бесподобный мистер Лис", "Джеймс и гигантский персик", "Ведьмы").

Столь масштабная адаптация творческого наследия Роальда Даля стала возможна после заключения договора с отвечающим за права на книги писателя агентством The Roald Dahl Story Company, а также лично с его вдовой Фелисити Даль.