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В "Игру престолов" вернут погибших героев

В &quot;Игру престолов&quot; вернут погибших героев
22:16 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости культуры: В восьмом сезоне появятся персонажи, которые погибли в предыдущих сезонах.

Создатели сериала "Игра престолов", который выйдет в эфир в апреле 2019 года, уже сняли эпизод, в котором "оживили" погибших персонажей предыдущих сезонов. Об этом пишет Winter Is Coming.

Уже известно, что в съемках принял участие Шон Бин, сыгравший Неда Старка. В то же самое время в Белфаст, где проводились съемки, приехал актер Джейсон Момоа, исполнивший роль Кхала Дрого. Однако его появление в сериале вновь пока не подтверждено.

По информации издания, эпизоды с умершими персонажами не войдут в восьмой сезон сериала, а будут показаны отдельно, войдя в новое издание всех сезонов. Оно будет показано после завершения всего сериала.

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Сериал, Игра престолов, Герои, 8 сезон, умершие герои.
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