Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 47 серию онлайн (Видео)

Новости культуры: 29 ноября вышла 47 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

Новый сезон медленно подходит к концу, а страсти накалены до предела. 5 сезон "Киев днем и ночью" продолжает показывать жестокую и несправедливую жизнь героев в столице.

Часть 1

Часть 2

Назар и Алина собираются в хани уикенд. Юля узнала, что сладкая парочка замужем. У Инны начал болеть живот и Владимирович повез ее в больницу. Паша в больнице общается с новой знакомой Олей. Сэм пытается проникнуть на работу к Юле. Макс провел свой первый урок в школе.

Сэм пришел проведать Пашу в больнице. Назар устроил рандеву для Алины. Настя согласилась помочь Максу с конкурсом красоты в школе, потому что запала на учителя музыки. Юля рассказала Полине, что Назар и Алина женаты. А Паша устроил романтический вечер для Оли в больнице. Полина раскрыла все коварные планы Назара.

В прошлой серии: Полина пытается выяснить, что именно ей не договаривает Назар. Затем она ворвалась на фотосессию к отцу и устроила скандал. Алина выманила Альбину из квартиры, чтобы встретиться с Назаром. Макс снимается для социальной рекламы, Настя пошла с ним в роли ассистента. Юля нашла работу. Паша в больнице реабилитируется после неудачных гонок. Максу предложили вести модельные курсы. К Алине приехал Назар. Сэм пришел навестить Пашу в больнице. Макс устроился физруком в школу. Инна устроила скандал Владимировичу, а он попытался выбить из нее правду об отцовстве. На Днепровской празднуют новую работу Юли и Макса. Юля рыщет в комнате Алины в поисках видео с отцом Полины, а находит ...