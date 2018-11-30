В Сети появился яркий трейлер фильма "Голос света" (Видео)

Главная героиня картины – певица Селеста – оказывается очевидицей стрельбы в школе. После произошедшего она обрела известность. В ленте показаны 18 лет жизни героини, ее сложные отношения с дочерью и психические срывы. Роли исполнили Натали Портман, Рэффи Кэссиди, Джуд Лоу. Режиссер – Брэд Корбет. Саундтрек написали певица Sia и музыкант Скотт Уокер. Премьера запланирована на 7 декабря 2018 года.