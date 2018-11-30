Сериал "Проповедник" продлили на 4 сезон

Новости культуры: Создатели американского сериала "Проповедник" продлили шоу на четвертый сезон.

Американский телесериал "Проповедник" продлили на четвертый сезон. Это многосерийная история о приключениях проповедника, его бывшей девушки и вампира-алкоголика, основанный на одноименной серии комиксов. Шоу продолжат снимать в начале 2019 года в Австралии.

В сериале снимаются такие актеры, как Доминик Купер, Джозеф Гилган и Рут Негга. О дате выхода нового сезона не сообщается. Производством шоу занимаются Эван Голдберг, Сет Роген и Сэм Кэтлин по заказу телеканала AMC.

Отметим, премьера "Проповедника" состоялась 22 мая 2016 года. В июне 2016 года телеканал AMC продлил сериал на второй сезон, а в октябре 2017 года - на третий. По сюжету, Джесси Кастер, проповедник из Техаса, объединяется с могущественным творением, сбежавшим с небес.