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Пятница, 30.11.2018

Вышел новый трейлер мистического триллера "Будто во сне" (Видео)

В сети появился официальный трейлер фильма "Будто во сне". Ролик опубликовала студия Orchard. По сюжету, молодая вдова (Кэтрин Уотерстон) исследует жизнь своего мужа, неожиданно умершего год назад. Она начинает понимать, что знала о покойном слишком мало, поскольку неожиданно сталкивается с темными личностями из его прошлого, включая и персонажа, роль которого исполняет Майкл Шеннон. Мистический триллер "Будто во сне" стартует в прокате с января 2019 года.
segodnya.ua
Фото: Twitter
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Фильм, Триллер, Трейлер, Кэтрин Уотерстон, Будто во сне.
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