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Создатели сериала "Игры престолов" сняли эпизод с погибшими героями

Создатели сериала &quot;Игры престолов&quot; сняли эпизод с погибшими героями
21:50 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости культуры: Канал HBO сообщил о съемке еще одного дпомолнительного эпизода "Игры престолов" при участии погибших персонажей.

Создатели популярного сериала "Игра престолов" сняли специальный эпизод при участии погибших персонажей. Канал HBO подтвердил, что эпизод был снят в начале этого года в Белфасте при участии актеров, которые давно покинули действие сериала – к примеру, Шон Бин, который играл Неда Старка. Также известно, что во время съемок специального выпуска в Белфасте находился Джейсон Момоа, сыгравший Кхала Дрого.

Однако этот эпизод не будет транслироваться на HBO в рамках финального восьмого сезона Игры престолов. Его выпустят в специальном собрании всех восьми сезонов, релиз которого состоится после выхода финального сезона.

Последний сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года. В нем будет шесть эпизодов.

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Сериал, HBO, Игра престолов, Нэд Старк, Кхал Дрого, погибшие персонажи.
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