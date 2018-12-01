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Netflix закрыл сериал "Сорвиголова"

Netflix закрыл сериал &quot;Сорвиголова&quot;
14:25 Сегодня Телеграф beztabu.net

Новости культуры: Первый сезон американского супергеройского телесериала в жанре юридической драмы "Сорвиголова" вышел в 2015 году.

А вышедший в октябре 2018 года третий сезон стал для ленты заключительным. Совсем недавно Netflix уже закрыл два своих сериала "Железный кулак" и "Люк Кейдж". Теперь очередь дошла и до "Сорвиголовы". Однако, создатели уверяют, что полюбившегося героя поклонники еще смогут увидеть в других проектах Marvel.

Вполне вероятно, что речь идет о предстоящем собственном стриминговом сервисе компании "Walt Disney" - "Disney+" - запуск которой намечен только на конец 2019 года. А пока создатели уверяют, что лучше будет закрыть проект до того, как упадут его рейтинги.

"Мы очень гордимся последним сезоном шоу, и хотя для поклонников это больно, мы считаем, что лучше закрыть эту главу на высокой ноте. Мы благодарны нашим партнерам в Marvel, исполнительному продюсеру Эрику Олесону, сценаристам, съёмочной группе и невероятному актёрскому составу, включая Чарли Кокса как, собственно, Сорвиголову, и мы благодарны поклонникам, которые поддерживали шоу на протяжении многих лет", - передает Deadline слова создателей.

Сюжет "Сорвиголовы" рассказывает про Мэтта Мердока, который будучи маленьким мальчиков потерял зрение во время ДТП. Однако, благодаря трагедии Мэтт обнаружил в сеюе сверхсилы - остальные его чувства невероятно обострились. Когда главный герой повзрослел, то поступил на юридический факультет, по окончанию которого открыл юридическую фирму вместе со своим другом. Так, Мердок работает в Адской Кухне: днем отстаивает права граждан в роли адвоката, а ночью защищает людей в супергеройской маске.

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Сериал, Видео, Netflix, Сорвиголова, закрытый сериал.
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