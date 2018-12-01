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Стало известно, какой актер сыграет Дракулу в новом сериале от создателей "Шерлока"

Стало известно, какой актер сыграет Дракулу в новом сериале от создателей &quot;Шерлока&quot;
20:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры: Стивен Моффат и Марк Гэтисс выбрали Класа Банга на главную роль в новом сериале о Дракуле.

В июне прошлого года создатели "Шерлока" Стивен Моффат и Марк Гэтисс объявили о том, что перезапустят "Дракулу" для телевидения. Больше года проект находился в разработке и, наконец, в начале недели создатели нашли актера на главную роль. Хотя некоторые поклонники "Шерлока" скрещивали пальчики и ждали Бенедикта Камбербэтча, Гэтисс и Моффат выбрали датского актера Класа Банга.

Актер театра и звезда фильма "Девушка, застрявшая в паутине" примерит на себя роль знаменитого Дракулы. "Я невероятно рад сыграть его, особенно когда сценарий находится в руках таких профессионалов как Стивен Моффат и Марк Гэтисс и их команды, ответственной за "Шерлока". Замечательно, наконец, подойти к этому знаковому персонажу. Он один из самых харизматичных, остроумных и сексуальных злодеев кинематографа. Я чувствую себя избранным, когда думаю, что мне предстоит сыграть такого невероятного человека", – поделился своими впечатлениями Клас Банг.

Напомним, ранее шоураннеры заявили, что "Дракула" будет мини-сериалом с тремя эпизодами по полтора часа, как и "Шерлок", но сюжет перенесет зрителя в 1897 год в Трансильванию, где вампир будет подготавливать свое вторжение в Лондон. Производством проекта занимаются канал ВВС и стриминговая платформа Netflix. Прошлая попытка адаптировать знаменитый роман каналом NBS провалилась, и сериал закрылся после первого сезона. Остается только гадать, каким "Дракула" получится под руководством Стивена Моффата и Марка Гэтисса. Съемки шоу начнутся в следующем году, а точная дата премьеры пока неизвестна.

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Сериал, Дракула, Стивен Моффат, Марк Гэтисс, Клас Банг, датский актер.
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