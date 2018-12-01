Названы самые ожидаемые фильмы декабря

Новости культуры: Пятерка самых ожидаемых фильмов первого месяца зимы.

Декабрь приносит с собой не только снегопады и предчувствие наступления новогодних праздников, но и выход на экраны новых фильмов, некоторые из которых станут переосмыслением классики, а некоторые – новыми блокбастерами.

"Щелкунчик и четыре королевства"

Премьера: 6 декабря

Режиссер: Лассе Хальстрем

В ролях: Кира Найтли, Морган Фриман, Мэттью Макфейден, Маккензи Фой, Хелен Миррен, Джэк Уайтхолл, Ричард Э. Грант, Миранда Харт

Известная история покажет свою темную сторону. Наступит ночь и Щелкунчик проведет вас в страну чудес, где идет непримиримая борьба добра и зла, любви и ненависти.

"Круты 1918"

Премьера: 6 декабря

Режиссер: Алексей Шапарев

В ролях: Евгений Ламах, Дмитрий Ступка, Андрей Фединчик, Остап Ступка, Александр Пискунов, Алексей Тритенко, Наталия Васько

1918 год, большевики наступают на Киев, город наполнен агентами Троцкого, идет агитация пролетариев. Грушевский выдает IV Универсал - о защите Украины. Патриотически настроенные студенты, главные герои фильма, готовятся защищать Киев и героически сражаются в бою под Крутами.

"Аквамен"

Премьера: 13 декабря

Режиссер: Джеймс Ван

В ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Уиллем Дефо

Отец Артура Карри, Том, работал на маяке, а мать — Атланна, хлопотала по хозяйству. С раннего детства Артур понимал, что он необычный мальчик — ни один ребенок не обладал такой силой, ловкостью, скоростью, умением дышать под водой и понимать язык рыб. Истина открылась незадолго до смерти Атланны. Оказывается, мать Артура — изгнанная королева Атлантиды. Поэтому дальнейшая судьба мальчика — владычествовать над семью морями. Отцу Тому осталось научить сына в полной мере пользоваться своими возможностями и помочь стать настоящим героем.

"Гринч"

Премьера: 20 декабря

Режиссеры: Питер Канделенд, Ярроу Чейни

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Одри Гейсел, Джанет Хили, Бретт Хофман

Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт, он живет в темной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти "все" готовят грандиознейшее празднование Рождества. Они шумят, все украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Рождество.

"Бамблби"

Премьера: 20 декабря

Режиссер: Трэвис Найт

В ролях: Хейли Стайнфелд, Джон Сина, Мартин Шорт, Памела Адлон, Мегин Прайс, Кеннет Чои

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый Фольксваген Жук.