Список лучших фильмов для просмотра в декабре (Видео)

Новый год становится все ближе, а это значит, что самое время включать рождественские песни, вешать гирлянды и смотреть праздничные фильмы.
Эти маленькие ритуалы очень помогают проникнуться волшебной атмосферой и готовится к предстоящим праздникам. Предлагаем вам несколько фильмов, которые стоит посмотреть в канун Нового года.
Один дома
Классика предновогодних просмотров. Без него невозможно представить Новый год. Легкий, полный доброты и юмора, он растопит любое сердечко.
Ноэль
Меланхоличный, немного грустный фильм о кануне Рождества в Нью-Йорке. Атмосфера чуда, которое возможно лишь в этот праздничный период.
Реальная любовь
"Любовь повсюду", - такую мысль доказывают зрителю десять судеб главных героев, которые переплетаются в череде невероятных событий в канун Рождества.
Плохой Санта
Рождественская комедия для тех, кто не боится черного юмора и перспективы быть плохим мальчиком или девочкой в глазах Деда Мороза.
Четыре Рождества
Идеальный праздничный фильм для просмотра возлюбленными.