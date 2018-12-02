Список лучших фильмов для просмотра в декабре (Видео)

Новости культуры: Эти фильмы создают праздничную атмосферу.

Новый год становится все ближе, а это значит, что самое время включать рождественские песни, вешать гирлянды и смотреть праздничные фильмы.

Эти маленькие ритуалы очень помогают проникнуться волшебной атмосферой и готовится к предстоящим праздникам. Предлагаем вам несколько фильмов, которые стоит посмотреть в канун Нового года.

Один дома

Классика предновогодних просмотров. Без него невозможно представить Новый год. Легкий, полный доброты и юмора, он растопит любое сердечко.

Ноэль

Меланхоличный, немного грустный фильм о кануне Рождества в Нью-Йорке. Атмосфера чуда, которое возможно лишь в этот праздничный период.

Реальная любовь

"Любовь повсюду", - такую мысль доказывают зрителю десять судеб главных героев, которые переплетаются в череде невероятных событий в канун Рождества.

Плохой Санта

Рождественская комедия для тех, кто не боится черного юмора и перспективы быть плохим мальчиком или девочкой в глазах Деда Мороза.

Четыре Рождества

Идеальный праздничный фильм для просмотра возлюбленными.