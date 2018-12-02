Интересные факты о съемках "Властелина колец"

Новости культуры: 15 лет назад, 1 декабря 2003 года, в Новой Зеландии состоялась премьера последней части культовой трилогии "Властелин колец".

В честь 15-летия выпуска последней части культовой трилогии "Властелин колец" мы решили еще раз вспомнить интересные - и не самые известные - факты об экранизации произведений Джона Р. Р. Толкина.

Актер Кристофер Ли (который играл Сарумана), возможно, был самым большим поклонником "Властелина колец" на съемочной площадке. Он перечитывал книги раз в год, до самой своей смерти в 2015 году, и был единственным человеком на съемочной площадке, кто на самом деле встречал Дж.Р. Р. Толкина.

В одной из сцен, когда Гэндальф посещает дом Бильбо, волшебник ударяется головой о потолочную балку - и этот кадр, в итоге вошедший в фильм, на самом деле "родился" совершенно случайно. Иэн МакКеллен, который сыграл Гэндальфа в фильмах, ударившись, через боль продолжил играть, и сделал это так хорошо, что дубль попал в фильм.

Кольцо Всевластия - на самом деле не единственное в своем роде. Питер Джексон подарил одну копию реквизита Элайдже Вуду (Фродо), а вторую - Энди Серкису (Горлум) на память.

Программа под названием MASSIVE была ответственна за огромные армии орков, эльфов и людей, которые можно увидеть в трилогии "Властелин колец". Эти цифровые творения могли думать и сражаться самостоятельно - идентифицируя друга или врага - благодаря отдельным полям зрения. Джексон мог нажать на одно существо из двадцати тысяч и рассмотреть его со всех сторон. Различные виды воинов могли даже похвастаться уникальными стилями боя.

Вигго Мортенсен сам исполнял трюки в роли Арагорна. Он даже настаивал на использовании настоящего стального меча вместо более легких, алюминиевых или более безопасных резиновых мечей.

Шон Бин боится летать, поэтому, когда съемочной группе нужно было перелететь с места на место, Бин выдвигался на новую локацию пешком. Для съемки сцены перехода через Карадрас актеру пришлось пройти две мили по горам, причем, естественно, уже в костюме Боромира.

Орландо Блум начал сниматься в роли Леголаса спустя всего пару дней после окончания Гилдхоллской школы музыки и театра в Лондоне. Изначально он пробовался на роль Фарамира, но Питер Джексон увидел в молодом актере белокурого лучника.

Согласно оригинальному сценарию, роль рассказчика в "Братстве кольца" должна была достаться Фродо, но Джексон отверг эту идею. Затем ему предложили для этой роли Гэндальфа, но и такой вариант не устроил режиссера. В конце концов, выбор Джексона пал на Кейт Бланшетт, игравшую Галадриэль. Режиссер хотел подчеркнуть долголетие эльфов.

Вигго Мортенсен после окончания съемок купил лошадь Арвен в качестве подарка для дублерши Лив Тайлер. На одной лошади он не остановился и купил еще одну, снимавшуюся с ним в "Двух крепостях".

У всех эльфов глаза голубые, однако их можно различить по оттенкам. Например, у эльфов Лихолесья глаза светло-голубые, а темно-голубые - у эльфов Раздола.

Питер Джексон выбрал Энди Серкиса после многократных прослушиваний благодаря его удачной имитации голоса Горлума. На актера надевали специальный костюм с датчиками, позволявший фиксировать движения и жесты. Серкис ассоциировал поведение Горлума с поведением героинового наркомана.

"Братство кольца" (2001), "Две крепости" (2002) и "Возвращение короля" (2003) были сняты подряд без пауз. Съемки длились рекордные 274 дня на протяжении 16 месяцев.

Изначально в роли Арагорна снимался Стюарт Таунсенд, но через четыре дня его заменили Вигго Мортенсеном. Джексон просто хотел актера постарше.

Одним из невнятных слов, которые Гэндальф нашептал бабочке, попав в ловушку Сарумана, было "Гваигир" - это имя орла, который позже спасет его из башни.

Поскольку у орков черная кровь, естественно, что полости их ртов тоже должны быть черными. Чтобы добиться этого эффекта, перед каждой сценой актеры-орки использовали лакричный ополаскиватель для рта.

Когда Гэндальф призывает своего коня, тот скачет по полю прямо к волшебнику. Эта сцена получилась с первого дубля.

Когда Фродо, прежде чем покинуть родной дом, роняет кольцо, оно просто падает на пол мертвым грузом и не подпрыгивает. Чтобы добиться такого эффекта, придать вес крошечному предмету, съемочная группа использовала обычные магниты.

Мертвый олифант из "Возвращения короля" - самый массивный реквизит, сделанный для "Властелина колец". По словам сотрудников отдела декораций, Питер Джексон рассчитывал, что олифант будет еще больше.

Жутковатая резиновая маска была наложена на лицо Иэна Холма в сцене, где Бильбо жаждет кольца в Раздоле. Холм был так восхищен маской, что команда дизайнеров сделала чугунную версию для его камина и подарила актеру в качестве прощального подарка.