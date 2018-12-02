Крис Эванс хочет, чтобы ведущим "Оскара 2019" стал Роберт Дауни-младший

Новости культуры: Исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс посоветовал назначить ведущим "Оскара 2019" еще одного актера с "Мстителей" Роберта Дауни младшего (Железный человек).

Несмотря на известные всем противоречия, возникшие между Капитаном Америкой и Железным Человеком в картине "Первый мститель 3: Противостояние", исполнитель роли Стива Роджерса Крис Эванс не затаил обиду и готов доверить Роберту Дауни мл. ответственное задание - стать ведущим церемонии вручения премий Американской Киноакадемии.

Соответствующее предложение, адресованное совету управляющих, Эванс сделал на своей официальной странице в Twitter, приняв участие в обсуждении вероятной кандидатуры хозяина шоу. "Я номинирую Роберта Дауни мл.", - написал он.

Реакция представителей самой Киноакадемии на момент написания данной заметки не была известна. Стоит отметить, что, как правило, в начале декабря ведущий церемонии "Оскар" уже был назначен. Ранее два года подряд шоу возглавлял популярный телеведущий Джимми Киммел, однако его участие не способствовало увеличению рейтинга телетрансляции.

Напомним также, что список претендентов на главную кинопремию мира будет представлен 22 января 2019 года. А сама церемония "Оскар 2019" состоится 24 февраля 2019 года.