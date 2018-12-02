Вышел трейлер 5 сезона детективного сериала "Лютер" (Видео)

Телеканал ВВС представил новый трейлер пятого сезона телесериала "Лютер" с Идрисом Эльбой в главной роли. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале британской корпорации. В пятом сезоне криминальной драмы создатели сериала продолжат историю о дерзком детективе Джоне Лютере (Идрис Эльба) и его сомнительных методах расследования. Помогать офицеру-затворнику в раскрытии жутких убийств и криминальных схем будет сержант Кэтрин Холлидей в исполнении британской актрисы Вунми Моссаку. К своим ролям также вернутся Рут Уилсон, Дермот Краули, Майкл Смайли, Патрик Малахайд и другие. Выход "Лютера" в эфире ВВС One запланирован на 2019 год. Ожидается, что пятый сезон будет состоять из четырех серий. В одном из интервью Идрис Эльба говорил, что сезон не станет финальным, а лишь раскроет новые грани его персонажа.