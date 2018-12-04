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Вторник, 04.12.2018

Вышел трейлер 2 сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" (Видео)

Netflix опубликовали первый тизер-трейлер второго сезона хоррор-сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". Видео доступно на официальном Youtube-канале стриминговой платформы. В новом трейлере Сабрина (Кирнан Шипка) отправляется на вечеринку в честь празднования Нового года. Девушке предстоит столкнуться с дьявольскими искушениями и соблазнами. Параллельно юная колдунья борется со злой сущностью внутри себя, которая толкает ее на неоднозначные поступки. Тем временем, друзья и возлюбленный девушки Харви Кинкл (Росс Линч) не подозревают о трудностях, внезапно возникших в жизни Сабрины. Чтобы достойно противостоять злу, девушка обучается тонкостям магии. В этом ей помогают любимые тетушки и кот Салем. Во втором сезоне "Леденящие душу приключения Сабрины" создатели сериала продолжат рассказ о жизни необычной девушки и секретах ее семьи. В 16-й день рождения перед юной колдуньей стоит выбор: друзья и спокойное будущее в мире живых или же новые знакомые из потустороннего мира и колдовство. Премьера второго сезона запланирована на 5 апреля 2019 года. Напомним, что 14 декабря Netflix выпустит специальный родественский эпизод сериала.
beztabu.net
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Сериал, Хоррор, Трейлер, Тизер, Netflix, 2 сезон, Леденящие душу приключения Сабрины.
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