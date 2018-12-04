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Что посмотреть на Новый год с детьми: ТОП-5 старых мультфильмов (Видео)

Что посмотреть на Новый год с детьми: ТОП-5 старых мультфильмов (Видео)
15:50 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости культуры: Список старых мультфильмов для детей и всей семьи про Новый год.

До Нового 2019 года осталось не так уж много и пора уже составлять список новогодних фильмов и мультфильмов, украшать дом и покупать подарки. Чтобы облегчить задачу Предлагаем список старых мультфильмов для детей и всей семьи про Новый год. Сохраняйте и наслаждайтесь просмотром в семейном кругу.

"Щелкунчик"

Кто хочет почувствовать дух Нового года уже сейчас – посмотрите это мультфильм. Это прекрасный тандем волшебной музыки Чайковского и сказки Гофмана. Зубастый рыцарь не пугает, а заставляет задуматься о доброте. По сюжету, в богатый дом съезжаются на елку дети из богатых семей. За их праздником наблюдает девочка-служанка. После праздника во время уборки зала она танцует с метлой вместо партнера и видит брошенного щелкунчика — игрушку, которой раскалывали орехи, но чуть не сломали. В ней просыпается жалость к Щелкунчику, и он оживает и рассказывает главной героине о своем прошлом.

"Зима в Простоквашино"

Фразы кота Матроски стали крылатыми. По сюжету, Шарик и Матроскин перестали разговаривать, а почтальон Печкин пытается их помирить. В это время папа и Дядя Федор собираются на Новый год в Простоквашино, а мама будет выступать на "Голубом огоньке". Но, как всегда, всех ожидает добрый и позитивный финал.

"Ночь перед Рождеством"

Мультипликационная адаптация повести Николая Гоголя. Кузнец Вакула влюблен в прекрасную Оксану, и он не остановился ни перед чем. Парень седлал самого черта, долетел на нем до стольного города Санкт-Петебурга, добрался до самой императрицы… И все это для того, чтобы заслужить любовь капризной красавицы.

"Снежная королева"

Мультфильм создан по мотивам сказки Андерсена. Бесконечная преданность и любовь Герды, которая покорила стихии, преодолела тысячи километров, спасла Кая от гибели и холодной вечности со Снежной королевой.

"Двенадцать месяцев"

Добрый и позитивный мультфильм. Злая мачеха отправила свою падчерицу в зимний снежный лес ночью, чтобы та набрала корзину подснежников, которую мачеха отправит королеве. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как исполнить прихоть мачехи...

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