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Стало известно, кому досталась роль известной украинской поэтессы в фильме о Лесе Украинке

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Стало известно, кому досталась роль известной украинской поэтессы в фильме о Лесе Украинке
17:46 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости культуры: На роль Леси Украинки в фильме "Леся Украинка. На краю леса" утвердили молодую актрису Дарью Полунину.

В портфолио Полуниной уже 3 короткометражные работы и полнометражный фильм, а также премия кинофестиваля Spektrum (Польша) за лучшую актерскую работу в короткометражной ленте Сашка. Украинские режиссеры за кулисами уже назвали Дарью "голландской живописью" - за необычную внешность и природный талант к актерству.

Сейчас команда фильма с рабочим названием "Леся Украинка. На краю леса" завершила съемки тизера, где Дарья уже воплотила образ Леси Украинки.

Актриса говорит, что весь масштаб байопика о Лесе Украинке осознала только во время съемок: "До этого образ Леси был для меня очень хрестоматийным. После того, как я начала погружаться в ее жизнь, мне даже стало страшно от того, какой величественной была эта женщина. Ведь я - такой маленький человек по сравнению с ней - как я должна это передать? Чем дальше, тем больше я понимаю, какой живой, чувственной и величественной она была. Очень хочется, чтобы об этом узнали все", - говорит актриса.

Креативный продюсер фильма Юлия Синкевич уверена, что Даша - уникальная актриса: "На самом деле, я видела Дашу в нескольких фильмах, а также в промовидео Одесского кинофестиваля 2018, но идея попробовать ее на эту роль возникла совершенно спонтанно. Мне попались ее фото и это была мгновенная реакция - это она, Леся Украинка! В ней есть все, что мы искали - интеллигентность, талант, аристократизм, красота, глубинное понимание личности Леси Украинки - и главное интеллект, ведь играть такую сложную роль может только очень образованный человек. Будет очень интересно".

Режиссер байопика Нана Джанелидзе говорит, что сразу, как увидела Дарью, сказала, что эту роль должна играть она: "Даша сразу меня очаровала - в ней есть что-то привлекательное, это не классическая, а неземная красота. Все, о ком я думала до этого, исчезли с появлением ее. Еще на репетициях она смогла освободить свою внутреннюю силу и сделала образ Леси трехмерным, очень хорошо влилась в ту эпоху. Я считаю, что она - актриса, у которой большое будущее".

Актерский дебют Дарьи состоялся в короткометражном фильме Аркадия Непиталюка Кровянка, который в 2016 году получил Национальную кинопремию «Золота Дзыга» в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм". После этого она также приняла участие в короткометражной ленте Сашка реж. Катажина Лесиш. Ее дебют в полном метре состоялся в фильме Фостер и Макс Анатолия Матешко, где она исполнила одну из главных ролей.

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Кино, Фильм, Роль, Поэтесса, Леся Украинка, Дарья Полунина.
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