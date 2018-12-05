10 самых ожидаемых сериалов зимы (Видео)

Новости культуры: Третий сезон "Настоящего детектива", продолжение "Удивительной миссис Мейзелл" и другие новинки.

С приходом зимы желание провести уютный вечер дома за просмотром интересного сериала возрастает с удвоенной силой и не зря: ближайшие три месяца порадуют выходом продолжений сериалов, которые уже успели стать любимыми, и новыми шоу, которые обещают быть очень интересными.

"Удивительная миссис Мейзелл" (2 сезон)

Премьера: 5 декабря

Второй сезоне шоу, которое стало обладателем "Золотого глобуса" в категории "Лучший сериал — комедия или мюзикл", принесет новые встречи с миссис Мейзелл. Ей предстоит отправиться в свой первый стендап-тур по Америке.

"Леденящие душу приключения Сабрины" (Рождественский выпуск)

Премьера: 14 декабря

Сериал стал перезапуском классического шоу о приключениях маленькой ведьмы и уже успел побывать в центре скандала. Создатели обещают "искренний и нетипичный для американского телевидения" рождественский спешл.

"Обитатели холмов"

Премьера: 25 декабря

Новая экранизация героического фэнтези про кроликов, которая собрала действительно звездный актерский состав: Джеймс МакЭвой, Бен Кингсли, Оливия Колман. Выход сериала ожидался еще в прошлом году, вместе с тем, ВВС выпустит его только в этом.

"Убийства по алфавиту"

Премьера: 25 декабря

Новая мрачная адаптация одного из самых известных романов из цикла про Эркюля Пуаро Агаты Кристи, "Убийств по алфавиту". В главных ролях — только звезды: Джон Малкович в роли Эркюля Пуаро и Руперт Гринт из "Гарри Поттера" в роли инспектора Крома.

"Настоящий детектив" (3 сезон)

Премьера: 13 января

В третьем сезоне "Настоящий детектив" собирается вернуться к истокам: в центре нелинейного повествования снова пропавшие дети и макабрический американский Юг. Главные роли исполняют лауреат "Оскара" за роль в "Лунном свете" Махершала Али и красиво постаревшая звезда 90-х Стивен Дорфф. Сценаристу Нику Пиццолатто будет помогать создатель "Дэдвуда" Дэвид Милч.

"Уэйн"

Премьера: 16 января

Шоу позиционируется как "сериал от людей, которые написали "Дэдпула"".

"По друзьям" (3 сезон)

Премьера: 20 января

Комик Пит Холмс пережил развод с женой, что позволило ему развить свою стенд-ап карьеру. В новом сезоне его ждет новый разрыв, а значит, и новый материал для шуток.

"Черный понедельник"

Премьера: 20 января

Черный понедельник — это день крупнейшего обвала фондовых бирж в 1987 году, рационального объяснения которому не найдено до сих пор. В одноименном комедийном сериале режиссеры Сет Роген и Ивэн Голдберг и сценаристы Джордан Кэхэн и Дэвид Каспе попробуют рассказать свою собственную безумную версию событий — с одним сумасшедшим днем рождения, килограммами кокаина и громким хип-хопом.

"Я - ночь"

Премьера: январь

Сериал основан на автобиографической книге Фауны Ходел, внучки одного из главных подозреваемых в нераскрытом убийстве Черной орхидеи. По сюжету сериала выросшая в чужой семье девушка будет раскрывать ужасные тайны своего происхождения, в чем ей поможет журналист, роль которого сыграл Крис Пайн.

"Академия "Амбрелла""

Премьера: 15 февраля

Дисфункциональная супергеройская семья вынуждена воссоединиться после загадочной смерти отца.