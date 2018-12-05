Скачать
Среда, 05.12.2018
Муженко: Угроза полномасштабного вторжения РФ - на уровне 2014 года
Муженко: Угроза полномасштабного вторжения РФ - на уровне 2014 года
Итоги 4 декабря: Ключевая фигура в деле Гандзюк, доступ в порты на Азове и заседание ТГК
Итоги 4 декабря: Ключевая фигура в деле Гандзюк и доступ в порты на Азове
Биатлон: сегодня состоится мужская индивидуальная гонка
Биатлон: сегодня состоится мужская индивидуальная гонка
Ракета Ariane-5 стартовала с космодрома Куру (Видео)
Ракета Ariane-5 стартовала с космодрома Куру (Видео)

10 самых ожидаемых сериалов зимы (Видео)

Смотрите фото (3)
10 самых ожидаемых сериалов зимы (Видео)
09:30 Сегодня Телеграф zn.ua/

Новости культуры: Третий сезон "Настоящего детектива", продолжение "Удивительной миссис Мейзелл" и другие новинки.

С приходом зимы желание провести уютный вечер дома за просмотром интересного сериала возрастает с удвоенной силой и не зря: ближайшие три месяца порадуют выходом продолжений сериалов, которые уже успели стать любимыми, и новыми шоу, которые обещают быть очень интересными.

"Удивительная миссис Мейзелл" (2 сезон)

Премьера: 5 декабря

Второй сезоне шоу, которое стало обладателем "Золотого глобуса" в категории "Лучший сериал — комедия или мюзикл", принесет новые встречи с миссис Мейзелл. Ей предстоит отправиться в свой первый стендап-тур по Америке.

"Леденящие душу приключения Сабрины" (Рождественский выпуск)

Премьера: 14 декабря

Сериал стал перезапуском классического шоу о приключениях маленькой ведьмы и уже успел побывать в центре скандала. Создатели обещают "искренний и нетипичный для американского телевидения" рождественский спешл.

"Обитатели холмов"

Премьера: 25 декабря

Новая экранизация героического фэнтези про кроликов, которая собрала действительно звездный актерский состав: Джеймс МакЭвой, Бен Кингсли, Оливия Колман. Выход сериала ожидался еще в прошлом году, вместе с тем, ВВС выпустит его только в этом.

"Убийства по алфавиту"

Премьера: 25 декабря

Новая мрачная адаптация одного из самых известных романов из цикла про Эркюля Пуаро Агаты Кристи, "Убийств по алфавиту". В главных ролях — только звезды: Джон Малкович в роли Эркюля Пуаро и Руперт Гринт из "Гарри Поттера" в роли инспектора Крома.

"Настоящий детектив" (3 сезон)

Премьера: 13 января

В третьем сезоне "Настоящий детектив" собирается вернуться к истокам: в центре нелинейного повествования снова пропавшие дети и макабрический американский Юг. Главные роли исполняют лауреат "Оскара" за роль в "Лунном свете" Махершала Али и красиво постаревшая звезда 90-х Стивен Дорфф. Сценаристу Нику Пиццолатто будет помогать создатель "Дэдвуда" Дэвид Милч.

"Уэйн"

Премьера: 16 января

Шоу позиционируется как "сериал от людей, которые написали "Дэдпула"".

"По друзьям" (3 сезон)

Премьера: 20 января

Комик Пит Холмс пережил развод с женой, что позволило ему развить свою стенд-ап карьеру. В новом сезоне его ждет новый разрыв, а значит, и новый материал для шуток.

"Черный понедельник"

Премьера: 20 января

Черный понедельник — это день крупнейшего обвала фондовых бирж в 1987 году, рационального объяснения которому не найдено до сих пор. В одноименном комедийном сериале режиссеры Сет Роген и Ивэн Голдберг и сценаристы Джордан Кэхэн и Дэвид Каспе попробуют рассказать свою собственную безумную версию событий — с одним сумасшедшим днем рождения, килограммами кокаина и громким хип-хопом.

"Я - ночь"

Премьера: январь

Сериал основан на автобиографической книге Фауны Ходел, внучки одного из главных подозреваемых в нераскрытом убийстве Черной орхидеи. По сюжету сериала выросшая в чужой семье девушка будет раскрывать ужасные тайны своего происхождения, в чем ей поможет журналист, роль которого сыграл Крис Пайн.

"Академия "Амбрелла""

Премьера: 15 февраля

Дисфункциональная супергеройская семья вынуждена воссоединиться после загадочной смерти отца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Кино, Видео, Премьеры, Трейлер, Сериалы, кадры из фильма, сериалы зимы, зимние сериалы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
02 Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает
03 Забавные неприятности, которые случились с девушками во время ухода за собой
04 Геращенко: РФ и ее "марионетки" сорвали и это предложение освобождения украинцев
05 Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
К росту доллара присоединился и евро: НБУ опубликовал курс валют
НБУ опубликовал курс валют: доллар и евро растут
В Украине будет все: снежная каша, штормовой ветер, туман и &quot;плюс&quot;
Какой будет погода в среду: синоптики дали прогноз
ТКГ готовится к перемирию на Донбассе
ТКГ готовится к перемирию на Донбассе
Новогодняя магия: обряды и ритуалы перед наступлением Нового года 2019
Новогодняя магия: обряды и ритуалы перед наступлением Нового года 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь