Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 49 серию онлайн (Видео)

Новости культуры: 4 декабря вышла 49 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В сегодняшней серии сериала Киев днем и ночью Полина наняла головорезов, чтобы отомстить Назару. Юля продолжает ссориться с Сэмом. Паша вернулся в квартиру на Днепровской. Альбина и Владимирович никак не могут остаться наедине. Макс рассказал Насте, что ее учитель музыки женат. Сэма могут уволить из кафе. Яся вернулась в Киев. Алина ищет Назара. Яся хочет отомстить Сэму и Юле. Паша нашел работу в агентстве Юли, чтобы оплатить лечение матери. Его начальницей оказалась девушка из больницы. На Днепровский празднуют приезд Яси. Полина заставила Назара переписать все имущество на нее.

1 часть

2 часть

В прошлой серии: Юля собралась на корпоратив в рекламное агентство. Владимирович рассказал Альбине, что хочет быть отцом ребенка Инны. Алина узнала, что Юля украла ее свидетельство о браке с Назаром. Полина планирует месть Назару. Сэм продолжает помогать Паше наладить личную жизнь в больнице. А Настя помогает Максу с конкурсом красоты в школе. Учитель музыки посвятил Насте песню. Макс пытается подкатить к директрисе школы. Отец Полины пришел к Назару, чтобы решить проблему с секс видео и найти Алину. У Насти и учителя музыки зарождается роман. Альбина выбила из Инны признание в том, что ребенок не от Владимировича. Сэм проследил за Юлей и избил ее босса на корпоративе. Полина устроила Назару ловушку.