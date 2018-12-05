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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 49 серию онлайн (Видео)

Сериал &quot;Киев днем и ночью&quot; 5 сезон: смотреть 49 серию онлайн (Видео)
10:24 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 4 декабря вышла 49 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В сегодняшней серии сериала  Киев днем и ночью Полина наняла головорезов, чтобы отомстить Назару. Юля продолжает ссориться с Сэмом. Паша вернулся в квартиру на Днепровской. Альбина и Владимирович никак не могут остаться наедине. Макс рассказал Насте, что ее учитель музыки женат. Сэма могут уволить из кафе. Яся вернулась в Киев. Алина ищет Назара. Яся хочет отомстить Сэму и Юле. Паша нашел работу в агентстве Юли, чтобы оплатить лечение матери. Его начальницей оказалась девушка из больницы. На Днепровский празднуют приезд Яси. Полина заставила Назара переписать все имущество на нее.

1 часть 

2 часть 

В прошлой серии: Юля собралась на корпоратив в рекламное агентство. Владимирович рассказал Альбине, что хочет быть отцом ребенка Инны. Алина узнала, что Юля украла ее свидетельство о браке с Назаром. Полина планирует месть Назару. Сэм продолжает помогать Паше наладить личную жизнь в больнице. А Настя помогает Максу с конкурсом красоты в школе. Учитель музыки посвятил Насте песню. Макс пытается подкатить к директрисе школы. Отец Полины пришел к Назару, чтобы решить проблему с секс видео и найти Алину. У Насти и учителя музыки зарождается роман. Альбина выбила из Инны признание в том, что ребенок не от Владимировича. Сэм проследил за Юлей и избил ее босса на корпоративе. Полина устроила Назару ловушку.

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