Оскар 2019: стало известно, кто станет ведущим 91-й церемонии награждения

Новости культуры: Американскому актеру и комику Кевину Харту доверили в 2019 году вести церемонию награждения одной из главных кинопремий мира.

Американская киноакадемия на своей официальной страничке в инстаграм назвала имя ведущего церемонии награждения премией Оскар. Им стал американский актер и комик Кевин Харт.

"Я буду стараться сделать предстоящую церемонию особенной, - написал актер на своей страничке в инстаграм, - пришло время воспользоваться возможностью".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Meet our new host. Tune in on February 24. Публикация от The Academy (@theacademy) 4 Дек 2018 в 5:18 PST

Кевин Харт известен своими ролями в фильмах Очень страшное кино-3, Очень страшное кино-4, Думай как мужчина, Джуманджи: Зов джунглей. Церемония награждения пройдет в воскресенье 24 февраля.