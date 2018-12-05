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Среда, 05.12.2018

В Сети появился украинский комедийный трейлер фильма "Зеленая книга"

Лента признана лучшим фильмом года по версии Национального совета кинокритиков США, завоевала Гран-при Международного кинофестиваля в Торонто и считается одним из главных кандидатов на "Оскар" в основных номинациях. История основана на реальных событиях. Простого вышибалу нанимают в качестве водителя на время тура одного из лучших джазовых пианистов мира - афроамериканца Дона Ширли по югу США, где царят расистские взгляды. В поездке они пользуются "Зеленой книгой" с информацией о безопасных местах для темнокожих. Это путешествие откроет двум разным героям глаза на мир и изменит их жизни. Главные роли в картине сыграли Махершала Али, Вигго Мортенсен и Линда Карделлини. Фильм "Зеленая книга" выйдет в украинский прокат 24 января 2019 года.
ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru
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Кино, Фильм, Видео, Трейлер, Зеленая Книга.
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