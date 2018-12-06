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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 50 серию онлайн (Видео)

Сериал &quot;Киев днем и ночью&quot; 5 сезон: смотреть 50 серию онлайн (Видео)
08:51 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 6 декабря вышла 50 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В сегодняшней серии:  Паша ищет способ понравиться своей начальнице. Алина рассказала Паше всю правду о Назаре. У Юли "запара" на работе. Назар вернулся к Алине весь избитый, но она не хочет с ним говорить. Настя узнала, что ее учитель музыки женат на директрисе. К Альбине и Владимировичу пришла клиентка, которая хочет доказать, что секретарша мужа беременна не от него. Учитель музыки пытается вернуть Настю. Альбина подумывает продать агентство. Врачи разрешили Паше и Сэму забрать маму домой. Яся устроила сюрприз, чтобы "помочь»" Сэму помириться с Юлей.

1 часть 

2 часть 

В прошлой серии: Полина наняла головорезов, чтобы отомстить Назару. Юля продолжает ссориться с Сэмом. Паша вернулся в квартиру на Днепровской. Альбина и Владимирович никак не могут остаться наедине. Макс рассказал Насте, что ее учитель музыки женат. Сэма могут уволить из кафе. Яся вернулась в Киев. Алина ищет Назара. Яся хочет отомстить Сэму и Юле. Паша нашел работу в агентстве Юли, чтобы оплатить лечение матери. Его начальницей оказалась девушка из больницы. На Днепровский празднуют приезд Яси. Полина заставила Назара переписать все имущество на нее.

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