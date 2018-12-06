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Звезда "Игры престолов" рассказал об эпичной битве в финале сериала

Звезда &quot;Игры престолов&quot; рассказал об эпичной битве в финале сериала
10:10 Сегодня Телеграф unian.net

Новости культуры: По его словам, кровавая бойня, которая ожидает поклонников сериала, войдет в историю телевидения и сотрет границы того, что зрители видели раньше.

Словацкий актер и каскадер Владимир Фурдик, исполнивший роль Короля ночи в культовом фэнтезийном сериале Игра престолов, раскрыл подробности эпичной битвы в финальном восьмом сезоне проекта.

По его словам, кровавая бойня, которая ожидает поклонников сериала, войдет в историю телевидения и сотрет границы того, что зрители видели раньше, – передает HB.

Об этом Фурдик рассказал во время съезда поклонников в Венгрии, добавив, что эпичную битву покажут не в последних сериях, как предполагалось ранее, а в середине восьмого сезона.

"В третьем эпизоде финального сезона будет битва, которая войдет в историю телевидения. Настоящий исторический момент на ТВ", – заявил он.

Напомним, "Игра престолов" (англ. Game of Thrones) - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина.

Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса для кабельного телеканала HBO. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года; на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. Восьмой сезон запланирован на 2019 год.

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