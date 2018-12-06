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Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы 2018 года

Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы 2018 года
12:14 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры: В список вошли "Рождение звезды", "Тихое место" и "Черная пантера".

Американский институт киноискусств (AFI) назвал 10 лучших фильмов 2018 года. Как отмечается на сайте организации, в список вошли фильмы и сериалы, ставшие "культурно и артистически значимыми".

"Премия AFI присуждается на основе работ, которые продвигают искусство движущегося изображения, укрепляют богатое культурное наследие американской формы искусства, вдохновляют аудиторию и артистов и являются значимыми для американского общества", - говорится на сайте организации.

В топ-10 фильмов 2018 года вошли "Рождение звезды", "Черная пантера", "Тихое место", "Восьмой класс", "Черный клановец", "Дневник пастыря", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Фаворитка", "Зеленая книга" и "Мэри Поппинс возвращается".

Специальной наградой был отмечен фильм Альфонсо Куарона "Рома". Награждение победителей состоится 4 января в Лос-Анджелесе.

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Кино, Фильм, Лучшие фильмы 2018 года, Американский институт киноискусств, Премия AFI.
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