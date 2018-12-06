Венеция 50-х и 60-х годов: редкий архив кинематографа (Фото) Эти фотографии взяты из одного из крупнейших фотографических архивов в Европе, студии Cameraphoto в Венеции. В 320 000 негативах, сохраненных в архиве, более 50 лет истории и культуры в городе на воде. От главных героев кино до художников — все это и многое другое прошло через объектив фотографов агентства. Чтобы сохранить оригинальные негативы этих фотографий, владелец архива запустил кампанию crowdfunding на Kickstarter. Цель этой кампании — собрать достаточные средства для оцифровки исходных фотографий и получения копий изображений с высоким разрешением.