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Четверг, 06.12.2018
Венеция 50-х и 60-х годов: редкий архив кинематографа (Фото)
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Венеция 50-х и 60-х годов: редкий архив кинематографа (Фото)

Эти фотографии взяты из одного из крупнейших фотографических архивов в Европе, студии Cameraphoto в Венеции. В 320 000 негативах, сохраненных в архиве, более 50 лет истории и культуры в городе на воде. От главных героев кино до художников — все это и многое другое прошло через объектив фотографов агентства. Чтобы сохранить оригинальные негативы этих фотографий, владелец архива запустил кампанию crowdfunding на Kickstarter. Цель этой кампании — собрать достаточные средства для оцифровки исходных фотографий и получения копий изображений с высоким разрешением.
Фото: pixabay.com
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