В Сети появился первый трейлер мрачного мини-сериала "Обитатели холмов" (Видео)

Наконец-то телекомпания ВВС опубликовала первый трейлер своего совместного с Netflix анимационного проекта "Обитатели холмов". Этот проект снят по произведению писателя Ричарда Адамса. В мрачном ролике показаны кролик Орех и его семья, которые после кошмарного сна одного из кроликов ищут себе новый дом. На пути кроликов встречаются сложности, а они узнают об особенностях окружающего мира. Кроличьи колонии, опасности, города, сражения между представителями вида – фильм стал полнометражной историей семьи, ищущей лучшей участи. Книга Ричарда Адамса, ставшая основным мотивом проекта, вышла в 1972 году, а 6 лет спустя ее впервые экранизировали. Роли кроликов и других персонажей озвучивают известные актеры: Питер Капальди, Джеймс МакЭвой, Бен Кингсли, Оливия Колман, Розамунд Пайк и др. Первая из четырех серий мультфильма выйдет уже 23 декабря.