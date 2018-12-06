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Пятница, 07.12.2018

Появился эффектный трейлер фильма "Мария - королева Шотландии" (Видео)

Новый ролик исторической драмы предлагает посмотреть эпическое противостояние двух королев, которые изменили ход мировой истории. В фильме Сирша Ронан и Марго Робби играют двоюродных сестер Марию Стюарт и Елизавету I. После смерти своего мужа, короля Франции, Мария возвращается в родную Шотландию и решает взойти на ее трон, но Шотландия и Англия уже находятся под властью королевы Елизаветы. И когда Мария выдвигает свои претензии еще и на английский трон, угрожая суверенитету Елизаветы, между сестрами вспыхивает масштабный конфликт, чей исход войдет в мировую историю. В режиссерском кресле – Джози Рурк, художественный руководитель одного из лондонских театров. Фильм основан на одноименной книге писателя Джона Гая. В картине также снялись Джек Лауден, Джо Элвин, Джемма Чан, Гай Пирс и другие.
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Кино, Фильм, Видео, Сирша Ронан, Трейлер, "Мария — королева Шотландии", Марго Роби.
22:50 Чт, 6 Декабрь 2018 Телеграф
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