Появился эффектный трейлер фильма "Мария - королева Шотландии" (Видео)

Новый ролик исторической драмы предлагает посмотреть эпическое противостояние двух королев, которые изменили ход мировой истории. В фильме Сирша Ронан и Марго Робби играют двоюродных сестер Марию Стюарт и Елизавету I. После смерти своего мужа, короля Франции, Мария возвращается в родную Шотландию и решает взойти на ее трон, но Шотландия и Англия уже находятся под властью королевы Елизаветы. И когда Мария выдвигает свои претензии еще и на английский трон, угрожая суверенитету Елизаветы, между сестрами вспыхивает масштабный конфликт, чей исход войдет в мировую историю. В режиссерском кресле – Джози Рурк, художественный руководитель одного из лондонских театров. Фильм основан на одноименной книге писателя Джона Гая. В картине также снялись Джек Лауден, Джо Элвин, Джемма Чан, Гай Пирс и другие.