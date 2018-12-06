Стали известны номинанты премии "Золотой глобус"

Церемония прошла в четверг в отеле “Беверли Хилтон” в Лос-Анджелесе. Имена пертендентов назвали в прямом эфире звезды кино и сериалов Данай Гурира, Лесли Манн, Кристиан Слэйтер, Терри Крюс и амбассадор премии этого года - 16-летняя дочь актера Идриса Эльбы Исан Эльба.
Полный список номинантов на 76 “Золотой глобус” выглядит так:
Лучший фильм (драма)
- "Звезда родилась" (A Star Is Born)
- "Черная пантера" (Black Panther)
- "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)
- "Черный клановец" (BlacKkKlansman)
- "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
- "Фаворитка" (The Favourite)
- "Зеленая книга" (Green Book)
- "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns)
- "Безумно богатые азиаты" (Crazy Rich Asians)
- "Власть" (Vice)
Лучший режиссер
- Альфонсо Куарон ("Рома")
- Брэдли Купер ("Звезда родилась")
- Питер Фаррелли ("Зеленая книга")
- Спайк Ли ("Черный клановец")
- Адам МакКей ("Власть")
Лучший сценарий
- "Фаворитка" (The Favourite)
- "Зеленая книга" (Green Book)
- "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)
- "Рома" (Roma)
- "Власть" (Vice)
Лучшая мужская роль (драма)
- Брэдли Купер ("Звезда родилась")
- Рами Малек ("Богемская рапсодия")
- Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности")
- Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец")
- Лукас Хеджес ("Стертая личность")
Лучшая женская роль (драма)
- Леди Гага ("Звезда родилась")
- Гленн Клоуз ("Жена")
- Мелисса МакКартни ("Сможете ли вы меня простить?")
- Николь Кидман ("Время возмездия")
- Розамунд Пайк ("Частная война")
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
- Кристиан Бэйл ("Власть")
- Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")
- Роберт Редфорд ("Старик с пистолетом")
- Лин-Мануэль Миранда ("Мэри Поппинс возвращается")
- Джон Си Райли ("Стэн и Оли")
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
- Оливия Колман ("Фаворитка")
- Эмили Блант ("Мэри Поппинс возвращается")
- Элси Фишер ("Восьмой класс")
- Констанс Ву ("Безумно богатые азиаты")
- Шарлиз Терон ("Талли")
Лучший актер второго плана (драма)
- Махершала Али ("Зеленая книга")
- Ричард Э. Грант ("Сможете ли вы меня простить?")
- Тимоти Шаламе ("Красивый мальчик")
- Сэм Рокуэлл ("Власть")
- Адам Драйвер ("Черный клановец")
Лучшая актриса второго плана (драма)
- Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")
- Эми Адамс ("Власть")
- Эмма Стоун ("Фаворитка")
- Рейчел Вайс ("Фаворитка")
- Клэр Фой ("Человек на Луне")
Лучший фильм на иностранном языке
- "Капернаум" (Capernaum, Ливан, США)
- "Девочка" (Girl, Бельгия)
- "Работа без авторства" (Werk ohne Autor, Германия)
- "Рома" (Roma, Мексика)
- "Магазинные воришки" (Manbiki kazoku, Япония)
Лучший анимационный фильм
- "Суперсемейка 2" (Incredibles 2)
- "Остров собак" (Isle of Dogs)
- "Ральф против интернета" (Ralph Breaks the Internet)
- "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
Лучшая музыка к фильму
- Александр Деспла ("Остров собак")
- Джастин Гурвиц ("Человек на Луне")
- Людвиг Йоранссон ("Черная пантера")
- Марко Белтрами ("Тихое место")
- Марк Шэймен, Скотт Уиттман ("Мэри Поппинс возвращается")
Лучшая песня
- Shallow, Леди Гага и Брэдли Купер ("Звезда родилась")
- All the Stars, Кендрик Ламар и SZA ("Черная пантера")
- Requiem For A Private War, Энни Леннокс ("Частная война")
- Girl in the Movies, Долли Партон ("Пышка")
- Revelation, Troye Sivan & Jónsi ("Стертая личность")
Лучший телесериал (драма)
- "Американцы" (The Americans)
- "Телохранитель" (Bodyguard)
- "Возвращение домой" (Homecoming)
- "Убивая Еву" (Killing Eve)
- "Поза" (Pose)
Лучший телесериал (комедия)
- "В лучшем мире" (The Good Place)
- "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)
- "Метод Комински" (The Kominsky Method)
- "Шучу" (Kidding)
- "Барри" (Barry)
Лучший актер телесериала (драма)
- Джейсон Бэйтман ("Озарк")
- Стивен Джеймс ("Возвращение домой")
- Ричард Мэдден ("Телохранитель")
- Билли Портер ("Поза")
- Мэттью Риз ("Американцы")
Лучшая актриса телесериала (драма)
- Катрина Балф ("Чужестранка")
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
- Сандра О ("Убивая Еву")
- Джулия Робертс ("Возвращение домой")
- Кэри Расселл ("Американцы")
Лучший актер телесериала (комедия)
- Билл Хейдер ("Барри")
- Дональд Гловер ("Атланта")
- Саша Барон Коэн ("Кто есть Америка?")
- Джим Кэрри ("Шучу")
- Майкл Дуглас ("Метод Комински")
Лучшая актриса телесериала (комедия)
- Рейчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел")
- Кэндис Берген ("Мерфи Браун")
- Дебра Мессинг ("Уилл и Грейс")
- Элисон Бри ("Блеск")
- Кристен Белл ("В лучшем мире")
Лучший мини-сериал или фильм для ТВ
- "Алиенист" (The Alienist)
- "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)
- "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)
- "Острые предметы" (Sharp Objects)
- "Чрезвычайно английский скандал" (A Very English Scandal)
Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ
- Антонио Бандерас ("Гений")
- Даниэль Брюль ("Алиенист")
- Даррен Крис ("Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче")
- Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мэлроуз")
- Хью Грант ("Чрезвычайно английский скандал")
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ
- Эми Адамс ("Острые предметы")
- Патрисия Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора")
- Конни Бриттон ("Грязный Джон")
- Лора Дерн ("Рассказ")
- Реджина Кинг ("Семь секунд")
Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме для ТВ
- Алан Аркин ("Метод Коминского")
- Киран Калкин ("Наследники")
- Эдгар Рамирез ("Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче")
- Бен Уишоу ("Чрезвычайно английский скандал")
- Генри Уинклер ("Барри")
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме для ТВ
- Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел")
- Патрисия Кларксон ("Острые предметы")
- Пенелопа Круз ("Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче")
- Тэнди Ньютон ("Мир Дикого Запада")
- Ивонн Страховски ("Рассказ служанки")
76 церемония вручения наград премии "Золотой глобус" состоится 6 января 2019 года в отеле "Беверли-Хилтон", (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния)
Ведущими церемонии тсанут звезда полицейского ситкома "Бруклин 9-9",Энди Сэмберг и канадская актриса Сандра О, наиболее известная по роли доктора Кристины Янг в сериале "Анатомия страсти". Кроме того, Сандра сыграла главную роль в одном из самых нашумевших новых сериалов этого года – "Убивая Еву".