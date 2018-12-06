Стали известны номинанты премии "Золотой глобус"

Новости культуры: Ассоциация иностранных журналистов Голливуда (HFPA) объявила номинантов 76 премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения.

Церемония прошла в четверг в отеле “Беверли Хилтон” в Лос-Анджелесе. Имена пертендентов назвали в прямом эфире звезды кино и сериалов Данай Гурира, Лесли Манн, Кристиан Слэйтер, Терри Крюс и амбассадор премии этого года - 16-летняя дочь актера Идриса Эльбы Исан Эльба.

Полный список номинантов на 76 “Золотой глобус” выглядит так:

Лучший фильм (драма)

"Звезда родилась" (A Star Is Born)

"Черная пантера" (Black Panther)

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)

"Черный клановец" (BlacKkKlansman)

"Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

"Фаворитка" (The Favourite)

"Зеленая книга" (Green Book)

"Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns)

"Безумно богатые азиаты" (Crazy Rich Asians)

"Власть" (Vice)

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон ("Рома")

Брэдли Купер ("Звезда родилась")

Питер Фаррелли ("Зеленая книга")

Спайк Ли ("Черный клановец")

Адам МакКей ("Власть")

Лучший сценарий

"Фаворитка" (The Favourite)

"Зеленая книга" (Green Book)

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)

"Рома" (Roma)

"Власть" (Vice)

Лучшая мужская роль (драма)

Брэдли Купер ("Звезда родилась")

Рами Малек ("Богемская рапсодия")

Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности")

Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец")

Лукас Хеджес ("Стертая личность")

Лучшая женская роль (драма)

Леди Гага ("Звезда родилась")

Гленн Клоуз ("Жена")

Мелисса МакКартни ("Сможете ли вы меня простить?")

Николь Кидман ("Время возмездия")

Розамунд Пайк ("Частная война")

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

Кристиан Бэйл ("Власть")

Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")

Роберт Редфорд ("Старик с пистолетом")

Лин-Мануэль Миранда ("Мэри Поппинс возвращается")

Джон Си Райли ("Стэн и Оли")

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)

Оливия Колман ("Фаворитка")

Эмили Блант ("Мэри Поппинс возвращается")

Элси Фишер ("Восьмой класс")

Констанс Ву ("Безумно богатые азиаты")

Шарлиз Терон ("Талли")

Лучший актер второго плана (драма)

Махершала Али ("Зеленая книга")

Ричард Э. Грант ("Сможете ли вы меня простить?")

Тимоти Шаламе ("Красивый мальчик")

Сэм Рокуэлл ("Власть")

Адам Драйвер ("Черный клановец")

Лучшая актриса второго плана (драма)

Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")

Эми Адамс ("Власть")

Эмма Стоун ("Фаворитка")

Рейчел Вайс ("Фаворитка")

Клэр Фой ("Человек на Луне")

Лучший фильм на иностранном языке

"Капернаум" (Capernaum, Ливан, США)

"Девочка" (Girl, Бельгия)

"Работа без авторства" (Werk ohne Autor, Германия)

"Рома" (Roma, Мексика)

"Магазинные воришки" (Manbiki kazoku, Япония)

Лучший анимационный фильм

"Суперсемейка 2" (Incredibles 2)

"Остров собак" (Isle of Dogs)

"Ральф против интернета" (Ralph Breaks the Internet)

"Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Лучшая музыка к фильму

Александр Деспла ("Остров собак")

Джастин Гурвиц ("Человек на Луне")

Людвиг Йоранссон ("Черная пантера")

Марко Белтрами ("Тихое место")

Марк Шэймен, Скотт Уиттман ("Мэри Поппинс возвращается")

Лучшая песня

Shallow, Леди Гага и Брэдли Купер ("Звезда родилась")

All the Stars, Кендрик Ламар и SZA ("Черная пантера")

Requiem For A Private War, Энни Леннокс ("Частная война")

Girl in the Movies, Долли Партон ("Пышка")

Revelation, Troye Sivan & Jónsi ("Стертая личность")

Лучший телесериал (драма)

"Американцы" (The Americans)

"Телохранитель" (Bodyguard)

"Возвращение домой" (Homecoming)

"Убивая Еву" (Killing Eve)

"Поза" (Pose)

Лучший телесериал (комедия)

"В лучшем мире" (The Good Place)

"Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

"Метод Комински" (The Kominsky Method)

"Шучу" (Kidding)

"Барри" (Barry)

Лучший актер телесериала (драма)

Джейсон Бэйтман ("Озарк")

Стивен Джеймс ("Возвращение домой")

Ричард Мэдден ("Телохранитель")

Билли Портер ("Поза")

Мэттью Риз ("Американцы")

Лучшая актриса телесериала (драма)

Катрина Балф ("Чужестранка")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

Сандра О ("Убивая Еву")

Джулия Робертс ("Возвращение домой")

Кэри Расселл ("Американцы")

Лучший актер телесериала (комедия)

Билл Хейдер ("Барри")

Дональд Гловер ("Атланта")

Саша Барон Коэн ("Кто есть Америка?")

Джим Кэрри ("Шучу")

Майкл Дуглас ("Метод Комински")

Лучшая актриса телесериала (комедия)

Рейчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел")

Кэндис Берген ("Мерфи Браун")

Дебра Мессинг ("Уилл и Грейс")

Элисон Бри ("Блеск")

Кристен Белл ("В лучшем мире")

Лучший мини-сериал или фильм для ТВ

"Алиенист" (The Alienist)

"Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

"Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)

"Острые предметы" (Sharp Objects)

"Чрезвычайно английский скандал" (A Very English Scandal)

Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ

Антонио Бандерас ("Гений")

Даниэль Брюль ("Алиенист")

Даррен Крис ("Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче")

Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мэлроуз")

Хью Грант ("Чрезвычайно английский скандал")

Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ

Эми Адамс ("Острые предметы")

Патрисия Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора")

Конни Бриттон ("Грязный Джон")

Лора Дерн ("Рассказ")

Реджина Кинг ("Семь секунд")

Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме для ТВ

Алан Аркин ("Метод Коминского")

Киран Калкин ("Наследники")

Эдгар Рамирез ("Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче")

Бен Уишоу ("Чрезвычайно английский скандал")

Генри Уинклер ("Барри")

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме для ТВ

Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел")

Патрисия Кларксон ("Острые предметы")

Пенелопа Круз ("Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче")

Тэнди Ньютон ("Мир Дикого Запада")

Ивонн Страховски ("Рассказ служанки")

76 церемония вручения наград премии "Золотой глобус" состоится 6 января 2019 года в отеле "Беверли-Хилтон", (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния)

Ведущими церемонии тсанут звезда полицейского ситкома "Бруклин 9-9",Энди Сэмберг и канадская актриса Сандра О, наиболее известная по роли доктора Кристины Янг в сериале "Анатомия страсти". Кроме того, Сандра сыграла главную роль в одном из самых нашумевших новых сериалов этого года – "Убивая Еву".