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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 51 серию онлайн (Видео)

Сериал &quot;Киев днем и ночью&quot; 5 сезон: смотреть 51 серию онлайн (Видео)
08:34 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 7 декабря вышла 51 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В сегодняшней серии: Сэму и Юле не удалось помириться, потому что девушку ночью вызвали в офис. Назар провел ночь на улице. Паша пошел на свидание со своей начальницей Валей. Назар украл машину. Альбина уже нашла покупателя детективного агентства. Девушки пытаются утешить Алину. Макс подрался с учителем музыки. Паша подозревает, что мать снова начала пить. Яся устроилась в рекламное агентство Юли. Паша устроил романтический сюрприз для своей начальницы, но все пошло не так. Альбина продала детективное агентство. Сэм приехал домой к маме и нашел там постороннего мужчину. Яся пытается подсидеть Юлю на работе. ДТП пошли гулять в клуб. А Назар попал в неприятности – на него нацелили пистолет.

1 часть 

2 часть

Напомним, в прошлой серии: Паша ищет способ понравиться своей начальнице. Алина рассказала Паше всю правду о Назаре. У Юли запара на работе. Назар вернулся к Алине весь избитый, но она не хочет с ним говорить. Настя узнала, что ее учитель музыки женат на директрисе. К Альбине и Владимировичу пришла клиентка, которая хочет доказать, что секретарша мужа беременна не от него. Учитель музыки пытается вернуть Настю. Альбина подумывает продать агентство. Врачи разрешили Паше и Сэму забрать маму домой. Яся устроила сюрприз, чтобы "помочь" Сэму помириться с Юлей.

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