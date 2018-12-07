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Пятница, 07.12.2018

В сети появился яркий тизер финального сезона "Игры престолов" (Видео)

Наконец-то создатели сериала "Игра престолов", который побил собственный рекорд, опубликовали первый короткий тизер предстоящего восьмого сезона. В ролике, который длится немногим более 30 секунд, показано, как волна холода замораживает силуэт дракона и волка, а с другой стороны огонь поглощает статую льва. Впоследствии лед и пламя сталкиваются где-то посредине карты Вестероса. Что говорить, умеют держать интригу. Фанаты тут же начали гадать: а вдруг вырастет новая Стена, а вдруг Дейенерис станет ходоком. Во всяком случае, ждать осталось недолго. Финальный титр гласит, что последний сезон начнет выходить на экраны в апреле 2019 года.
segodnya.ua
Фото: Скриншот
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Сериал, Видео, Игра престолов, Тизер, 8 сезон, Финальный сезон.
10:04 Сегодня Телеграф
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