В сети появился яркий тизер финального сезона "Игры престолов" (Видео)

Наконец-то создатели сериала "Игра престолов", который побил собственный рекорд, опубликовали первый короткий тизер предстоящего восьмого сезона. В ролике, который длится немногим более 30 секунд, показано, как волна холода замораживает силуэт дракона и волка, а с другой стороны огонь поглощает статую льва. Впоследствии лед и пламя сталкиваются где-то посредине карты Вестероса. Что говорить, умеют держать интригу. Фанаты тут же начали гадать: а вдруг вырастет новая Стена, а вдруг Дейенерис станет ходоком. Во всяком случае, ждать осталось недолго. Финальный титр гласит, что последний сезон начнет выходить на экраны в апреле 2019 года.