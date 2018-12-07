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Пятница, 07.12.2018

Вышел первый трейлер новой части "Мстителей" (Видео)

Студия Marvel выпустила первый трейлер новой части "Мстителей", которая должна выйти на экраны в следующем году. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Marvel. Новая часть получила название "Мстители: Развязка" и станет продолжением "Войны бесконечности", в которой злодей Танос с помощью могущественного артефакта уничтожил половину населения Вселенной, включая многих супергероев. Трейлер показывает нам "погибшего" Железного человека Тони Старка (Роберт Дауни-младший), который дрейфует в космосе. Он записывает обращение в котором сообщает, что еда и вода у него закончились несколько дней назад, а оставшегося кислорода хватит на десять часов. Затем в ролике показаны последствия действий Таноса, в результате которых погибло 50% населения Вселенной. В видео также появляются супергерои, которым удалось выжить: Капитан Америка, Черная Вдова, Соколиный глаз, Человек-муравей, а также приемная дочь Таноса Небула. Дата премьеры в трейлере не указана, но известно, что фильм должен выйти в следующем году.
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Мстители, Фильм, Marvel, Трейлер, Новая часть, Мстители: Развязка.
20:28 Сегодня Телеграф
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