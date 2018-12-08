Сильвестр Сталлоне объявил об окончании съемок "Рэмбо 5"

Новости культуры: Актер Сильвестр Сталлоне сообщил об завершении съемок фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь".

Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне объявил поклонникам о прощании с легендарным киноперсонажем Джоном Рэмбо. На своей странице в Instagram он сообщил, что его сьемки в фильме "Рэмбо 5" подошли к концу.

"Вот и все. Только что был мой последний дубль в "Рэмбо 5: Последняя кровь" - пока мы зовем его так. Это было невероятное путешествие. Впервые персонажа мне показали в 80-х, и никто не хотел до меня за него браться, говорили, что проект проклят. Я был 11-м претендентом и увидел в Рэмбо возможности и потенциал", - поделился актер на видео (чтобы просмотреть, доскрольте новость до конца).

Отметим, что на этот раз Сталлоне выступил не только главным героем проекта, но и написал его сценарий, занимается продюсерской работой. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2019 году, и это будет последняя роль Сталлоне в образе Рэмбо.

Отметим, что фильм "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году и стал одним из наиболее популярных боевиков современности. Он остается одним из самых убедительных рассказов о последствиях войны и том, как она влияет на ее участников.

Также персонаж картины - ветеран войны Рэмбо в лице Сталлоне стал одним из культовых персонажей 90-х на постсоветском пространстве.